شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يؤجل طرح ألبوم لينا معاد إلى الثلاثاء المقبل بسبب الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم تامر حسني تامر تأجيل اطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد" إلى الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو بدلاً كمن غداً الخميس 10 يوليو بسبب مشكلة الانترنت في مصر، حيث جاء ذلك في بيان أصدره تامر حسنى جاء فيه:"لأسباب خارجة عن ارادتنا وبسبب مشكلة الانترنت في مصر، أبلغتنى الشركة المسؤولة عن اصدار وتوزيع الألبوم أنه لا يمكه إصداره غداً".

موعد طرح البوم تامر حسنى لينا معاد

وأضاف البيان الذى أصدره تامر حسنى:"وجاء ذلك بسبب عدم عودة الانترنت بالشكل الكامل والطبيعى والذى سيؤدى إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمى الانترنت داخل مصر وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد اصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو بدلاً من الخميس 10 يوليو".



تأجيل البوم تامر حسنى



تامر حسنى يطلق عدد من الأغانى المنفردة وكان تامر حسنى قد شوق جمهوره للألبوم الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء، حيث كتب: "أخيرا بعد مجهود سنتين.. الماستر أهوه.. تم تسليمه للأستاذ هانى عزيز الأخ الغالى المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم انتظروا ألبوم "لينا معاد" إن شاء الله غدا الخميس الموافق 10 يوليو.. يارب اكرم".تامر حسنى يطلق عدد من الأغانى المنفردة يذكر أن تامر حسني قد أصدر في وقتٍ سابق مجموعة من أغاني الألبوم بشكلٍ منفرد؛ ما زاد حماس جمهوره للاستماع للألبوم كاملاً؛ من أبرزها: "حلال فيك"، و"حبيبي تقلان" التي طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات. هذا إلى جانب طرحه عدداً من "الديوهات" التي لاقت رواجاً واسعاً، من بينها "ملكة جمال الكون" مع المطرب السوري الشامي، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر المنصات الغنائية منذ طرحها وحتى الآن، "المقص" مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، و"قلدوه" مع مطرب المهرجانات أحمد بحر المعروف بـ"كزبرة". فيلم ريستارت فى دور العرض تامر حسني يعرض له حالياً في دور السينما فيلم "ريستارت" والذي حقق إيرادات كبيرة تخطت 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.