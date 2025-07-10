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"اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة

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"اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم الشاطر، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في السينمات 16 يوليو الجاري.

ونشرت الشركة برومو الفيلم، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "اللعبة كبرت بس الشاطر قدها، التريلر الرسمي لفيلم الشاطر 16 يوليو في مصر، 31 يوليو في الوطن العربي والعالم".

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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