اتصالات بين راغب علامة ومصطفى كامل بعد قرار منعه من الغناء واستدعاؤه للتحقيق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - حرص الفنان الكبير راغب علامة، على الاتصال مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق في النقابة.

راغب علامة يلبي قرار مصطفى كامل ويعلق: "مصر بلدى الثانية ونقابة الموسيقيين بيتي"

وقال الفنان مصطفى كامل في رسالة صوتية أرسلها لي الفنان راغب علامة علي موبايلي أحترم خصوصيتها وعدم إذاعتها، جاء نصاً: "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفي كامل.. علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع أخواننا الفنانين المصريين وأتمني أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي ومايحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة".

وأضاف في رسالته: "وأقسم بالله أن ماحدث من تصرف هذه الفتاة جاء دون قصداً منه أو رغبة نهائياً وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ماحدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود علي المسرح، وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي".

وفي ختام الرسالة حرص الفنان الكبير راغب علامة علي مثوله للحضور لمقر النقابة خلال الأيام القادمة قائلاً: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانيه نقابة المهن الموسيقيه بمصر".



وعلق مصطفى كامل قائلًا: "وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر وإحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم وإقراره بإحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".

إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر

يأتي هذا الاتصال بعد صدور قرار إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، وفق بيان رسمي لنقابة المهن الموسيقية، متمثلة في نقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك بعد إحياء الفنان راغب علامة حفل بمهرجان "بورتو بيتس"، في غولف بورتو مارينا بمدينة العلمين الجديدة بمصر، مساء 17 يوليو الحالي، شهد إيحاءات غير منضبطة، وذلك حسب ما وصفه البيان الصادر.

وانتهى البيان باستدعاء الفنان راغب علامة لـ مقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر، لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

بيان صحفي من نقابة المهن الموسيقية المصرية- الصورة من المركز الإعلامي للنقابة

حفل راغب علامة كامل العدد

وشهد الحفل الذي أحياه راغب علامة في مصر بمنطقة الساحل الشمالي، والذي تسبب له في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، حضور الآلاف من الجمهور من مختلف الجنسيات، الذين تخطّوا الطاقة الاستيعابية للمكان، من أجل سماع أغاني مطربهم المفضل والتفاعل معه على مسرح الحفل.

وبمجرد صعود راغب على مسرح الحفل، تعالت الصحيات، وردد المتواجدون معه كلمات أغانيه، في ظل حماس وحيوية مفعمة من الجميع.



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