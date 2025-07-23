وينزداي آدامز سيعود بموسم ثالث مليء بالغموض.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - تم الإعلان عن تجديد المسلسل الشهير "وينزداي" لموسم ثالث، وذلك قبل إطلاق موسمه الثاني المرتقب والذي سيُعرض على جزأين في 6 أغسطس و3 سبتمبر 2025.

وسيُعلن لاحقًا عن تفاصيل الموسم الثالث، بما في ذلك قائمة الممثلين والمستجدات الأخرى.

مسلسل "وينزداي" يتصدر قائمة المشاهدات

المسلسل الذي انطلق عبر منصة "نتفليكس"، مستوحى من عالم عائلة آدامز، يتابع رحلة المراهقة وينزداي آدامز وسط أجواء من الغموض والتشويق. تم عرضه في 23 نوفمبر 2022، وسرعان ما أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة، حيث تجاوز عدد المشاهدات 252.1 مليون مشاهدة خلال 91 يومًا.

كما نجح المسلسل أن بجذب المشاهدين بمختلف فئاتهم وأعمارهم؛ تصدر قائمة المشاهدات في 90 دولة، وتخطى حاجز مليار ساعة مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع فقط من عرضه.

فقد تصدّر الموسم الأول قائمة نتفليكس العالمية لأكثر 10 أعمال مشاهدة لمدة 6 أسابيع متتالية بعد عرضه، وهو رقم قياسي بين مسلسلات نتفليكس الإنجليزية.

كما حقق الموسم الأول رقمًا قياسيًا لأعلى عدد مشاهدات أسبوعية لمسلسل باللغة الإنجليزية على نتفليكس وذلك في أسبوعين متتاليين.

ويُعد الموسم الثاني من أكثر الأعمال المنتظرة على نتفليكس لعام 2025، حيث سجل أكثر من 2.8 مليار انطباع على منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن.



الكاتبان والمنتجان التنفيذيان ألفريد جوغ ومايلز ميلر يعبران عن حماسهما

وعبرا الكاتبان والمنتجان التنفيذيان ألفريد جوغ، ومايلز ميلر في بيان صحفي عن سعادتها في بيان صحفي جاء كالتالي: "يسعدنا رؤية وينزداي آدامز تترك هذا الأثر الكبير عالميًا، بأسلوبها الساخر وذكائها الحاد الذي خطف انتباه المشاهدين حول العالم. نحن متشوقون لعودتها إلى ممرات أكاديمية نيفرمور في الموسم الثالث، المليء بالمفاجآت، حيث ستأخذ القصة منحًى أعمق، وتكشف المزيد من أسرار الأكاديمية المظلمة، وتغوص في خفايا عائلة آدامز. أو كما تقول وينزداي بطريقتها الخاصة: 'لا شيء يجمع أفراد العائلة مثل كشف أسرار مدفونة منذ زمن".

الموسم الثاني مسلسل "وينزداي"

تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق. في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي في عالم سري خارقٍ للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه. يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.



