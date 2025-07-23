 محمد قماح يطرح أغنية بتسأل ليه.. تجربة موسيقية تأخذ الجمهور إلى ما وراء الكواليس

الفكرة تولد من لحن.. كيف بدأت "بتسأل ليه"؟

ألبوم جديد بتوقيع كبار الشعراء والملحنين

أعمال فنية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - يعود المطرب والمنتجإلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل عنوان "بتسأل ليه"، مقدماً من خلالها تجربة فنية غير تقليدية، حيث يأخذ الجمهور في رحلة صادقة داخل كواليس صناعة الأغنية داخل الاستديو الخاص به.يتحدثمن خلال بيان صحفي له، عن بدايات الأغنية قائلاً: "بدأت بفكرة بسيطة...فكرة لحنية، تحولت تدريجيًا إلى عمل موسيقي متكامل، وقد شارك جمهوره بمقطع فيديو خاص عبر صفحته على "إنستغرام" يظهر مراحل بناء الأغنية خطوة بخطوة، بدءًا من الإيقاعات، مرورًا بالكلمات والآلات، وصولًا إلى التوزيع النهائي، مما يمنح المستمعين تجربة فريدة داخل عقل الفنان.تعد هذه الأغنية جزءًا من ألبوم محمد قماح الجديد، والذي يضم تعاونات مع مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم: بهاء الدين محمد، تامر حسين، محمد السوكني، خالد روؤف، أحمد مرزوق.ويعد الألبوم مزيج من الأنماط الموسيقية والمشاعر، من الأغاني الدرامية المؤثرة إلى الإيقاعات النابضة.يُذكر أن آخر أعمالكانت أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، التي قدم منها أيضاً ريميكس مع فنان عالمي اسمه سوبر ساكو كما تعاون أيضاً مع حميد الشاعري في دويتو أغنية ويلي التي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها ومن المقرر أن يعلنخلال الفترة القادمة عن العديد من المفاجآت الفنية قريباً.