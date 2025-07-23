الارشيف / فن ومشاهير

بـ 14 فيلماً: تعرّفي إلى الأفلام المُتنافسة على جائزة آفاق للأفلام القصيرة بمهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:21 مساءً - تشهد فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي إقامة العديد من المُنافسات والمُسابقات، بمُشاركة عدد كبير من صُنّاع الأفلام ونجوم السينما حول العالم.
ومن أبرز المُسابقات التي سيتم تنظيمها بـ مهرجان فينيسيا السينمائي والذي ستبدأ فعالياته من 27 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 6 سبتمبر، مسابقة آفاق للأفلام القصيرة، والتي يتنافس فيها 14 فيلماً قصيراً، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:

اختيار 14 فيلماً قصيراً للعرض بمسابقة آفاق للأفلام القصيرة

وتم الانتهاء من اختيار الأفلام المشارِكة في مسابقة "أوريزونتي- آفاق" الدولية لـ الأفلام القصيرة، والتي ضمت 14 فيلماً قصيراً تُعرض لأول مرة عالمياً، وتأتي من إنتاج 19 دولة حول العالم. بالإضافة إلى فيلم قصير واحد يُعرض للمرة الأولى عالمياً خارج المسابقة.
وإليكم القائمة الكاملة للأفلام القصيرة المُشاركة في المنافسة:

NORHEIMSUND

يأتي الفيلم من إخراج آنا البيزار، بواسطة آنا البيزار ومن بطولة: باولا ماسو فاريلا، ييتي رويز، داريانيس بالينزويلا، كيريام جوتيريز. ومن إنتاج كوبا- الولايات المتحدة الأمريكية، ومدة الفيلم 12 دقيقة.

MERRIMUNDI

من إخراج نايلز عطا الله، وهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج تشيلي، وتبلغ مدته 21 دقيقة.

LA LIGNE DE VIE - THE LIFELINE

من إخراج هوغو بيكر. وإنتاج فرنسي. ومدة الفيلم 20 دقيقة. ويأتي من بطولة: أليكسيس ماننتي، جين جورسود، داميان جويلروت، جيل كوهين، ديفيد تالبوت.
JE CROIS ENTENDRE ENCORE - I HEAR IT STILL

من إخراج كونستانس بونو. وإنتاج فرنسي. ويُشارك ببطولته: فيكي أساياس، ناتالي ريتشارد. وتدور أحداث الفيلم خلال 16 دقيقة.

KUSHTA MAYN, LA MIA COSTANTINOPOLI - KUSHTA MAYN, MY CONSTANTINOPLE

فيلم إيطالي قصير من إخراج نيكولو فولين. ويُشارك ببطولته: روبرتو سيتران، ليو فولين، هليب توفستولو. ومدة الفيلم 19 دقيقة.

PRAYING MANTIS

فيلم رسوم متحركة وتدور أحداثه خلال 18 دقيقة. من إنتاج هونغ كونغ. وإخراج جو هسيه، يونفان.

YOU JIAN CHUI YAN - A SOIL A CULTURE A RIVER A PEOPLE

يأتي الفيلم من إنتاج ألمانيا، الصين، بلجيكا. ومن إخراج فيف لي. وبطولة زيزي لونغ. ومدته 15 دقيقة.
يُمكنكِ قراءة: أبرز المعلومات عن الأفلام المُنافسة في المسابقة الرسمية بـ مهرجان فينيسيا 2025

EL ORIGEN DEL MUNDO - THE ORIGIN OF THE WORLD

يأتي الفيلم من إخراج جازمين لوبيز. وتدور أحداثه خلال 12 دقيقة. ويُشارك ببطولته: ليلى لوفورتي. ومن إنتاج الأرجنتين.

THE CURFEW

يأتي الفيلم من إخراج شهرزاد ماهر. ومن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. وتدور أحداث الفيلم خلال 19 دقيقة.

LION ROCK

الفيلم من إنتاج نيوزيلندا. وتدور أحداثه في 16 دقيقة. ومن إخراج نيك مايو، بريسكا بوشيت. ويُشارك في بطولته: أنطون فالستي جنسن، ميا بليك، جونو روبرتس.

SAINT SIMEON

يأتي الفيلم من إنتاج نيجيريا. وإخراج أولوبونمي أوغونسولا. ومن بطولة: كانايو أو كانايو، إيجو إيهيناتشو، فيكتور أوبيوها. وتدور أحداثه خلال 18 دقيقة.

UTAN KELLY - WITHOUT KELLY

الفيلم من إنتاج السويد. وإخراج لوفيزا سيرين. وتدور أحداثه خلال 15 دقيقة. ويُشارك ببطولته: ميديا ستريد، ترولس كارلبيرج.

COYOTES

يأتي الفيلم من إخراج سعيد زغا. ومن إنتاج فلسطين، فرنسا، الأردن، المملكة المتحدة. وتأتي أحداثه خلال 20 دقيقة. ويُشارك ببطولة الفيلم: ماريا زريق، علي سليمان، يُمنى مروان.

NEDOSTUPNI - UNAVAILABLE

يأتي الفيلم من إنتاج أوكرانيا، فرنسا، بلجيكا، بلغاريا، هولندا. وتدور أحداثه خلال 20 دقيقة. ويُشارك ببطولته: فلاديسلاف ماكاريوك، أوستاب أوريست باسيشنيك،كونستانتين شامين، يوري يفسيوكوف، أوكسانا تسيمبال، سيرهي هورني، ليليا راسوخين.

RUKELI - خارج المُسابقة

فيلم رسوم مُتحركة. ومن اخراج أليساندرو راك. ومن إنتاج إيطاليا، السويد. وتدور أحداثه خلال 5 دقائق.
