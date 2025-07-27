شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365" عن مشاركته فى مهرجان العلمين: الجمهور محتاج فرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته الكبيرة بالمشاركة للمرة الثالثة في مهرجان العلمين، حيث من المقرر أن يقدم حفل غنائي يوم 16 من شهر أغسطس المقبل ويحمل عدد من المفاجئات .

وأكد الكينج محمد منير أن الغناء في هذا المهرجان يحمل له طابعًا خاصًا، وقال: "أنا مبسوط وأنا بغني في مهرجان العلمين، بحس إن الحفلات هناك فيها طاقة حلوة، والناس فعلًا محتاجة تفرح."

وأضاف منير في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأجواء المميزة في العلمين والجمهور المتفاعل يمنحانه دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديه في كل حفلة، مشيرًا إلى أن الغناء وسط هذا الحماس الجماهيري يمثل له لحظة إنسانية وفنية استثنائية.

مشاركة مميزة للكينج محمد منير فى مهرجان العلمين

ويحرص محمد منير على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحققت تلك الحفلة نجاحا كبيرا، وكرر محمد منير هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر إحيائه يوم 16 أغسطس كثالث تعاون بينه وبين مهرجان العلمين.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم حفلات مهرجان العلمينوتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، رامى جمال، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح، وتامر حسنى الأسبوع الماضى.