38 قتيلا فى هجوم على كنيسة بمقاطعة إيتورى فى الكونغو الديمقراطية - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - قتل 38 شخصا فى هجوم شنته "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التى توصف بأنها موالية لتنظيم داعش، على كنيسة كاثوليكية فى مدينة كوماندا بمقاطعة إيتورى شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب "يورو نيوز"

وقال مسئولون إن مسلحين من الفصيل الذى شكله متمردون أوغنديون سابقون وبايع داعش، هاجموا الكنيسة بواسطة الأسلحة النارية والبيضاء.

وأشاروا إلى أن المهاجمين اقتحموا الكنيسة التى كان يقام فيها قداس وقتلوا المتواجدين فيها بالرصاص والفؤوس.

وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا آخرين، فى حين ما يزال عدد من الأشخاص مفقودين، وفقا للمصادر نفسها.

وأكد متحدث باسم الجيش فى إيتورى الهجوم، وقال إنه تم تحديد المهاجمين بأنهم من متمردى القوات الديمقراطية المتحالفة.

وتعد مدينة كوماندا التى وقع فيها الهجوم الدامى مركزا تجاريا يربط 3 مقاطعات أخرى هى تشوبو وشمال كيفو ومانيما فى شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقع آخر هجوم نفذته القوات الديمقراطية المتحالفة فى فبرايروأسفر عن مقتل 23 شخصا فى منطقة مامباسا.

ومنذ 2019، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن عدد من هجمات هذا الفصيل الذى يطلق عليه "الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا".

ومنذ العام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والأوغندية لاستهداف عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة فى الأراضى الكونغولية، لكن الهجمات الدامية لم تتوقف، ويقدر ضحاياها بالآلاف.