شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأثنين 28 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه، فى البنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.83 جنيه للشراء.

48.93 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

