شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة الفنان أحمد أمين وتشييع جنازتها من مسجد السيدة نفيسة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت خالة الفنان أحمد أمين، حيث أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة نادية مدبولي، صلاة الجنازة غداً الإثنين بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، أسألكم الفاتحة والدعاء".



وفاة خالة احمد امين

في جانب آخر، عرض للفنان أحمد أمين في شهر رمضان الماضي مسلسل "النص" والذى جسد خلاله شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.