توم كروز وآنا دي أرماس يُثيران الجدل مجدداً بعد قضاء رحلة بحرية معاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - ما بين البحر الأزرق والأجواء الأوروبية الهادئة، يبدو أن علاقة النجم العالمي توم كروز والممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس باتت تثير المزيد من الفضول؛ خاصة بعد ظهورهما الأخير معاً، في أعقاب رحلة تبدو رومانسية على متن يخت في مينوركا الإسبانية.

Tom Cruise, 63, grins and waves as he lands in London on his helicopter with his 'new love' Ana de Armas, 37, and her beloved dogs https://t.co/M4Kk88ehQI