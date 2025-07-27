توم كروز وآنا دي أرماس يُثيران الجدل مجدداً بعد قضاء رحلة بحرية معاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - ما بين البحر الأزرق والأجواء الأوروبية الهادئة، يبدو أن علاقة النجم العالمي توم كروز والممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس باتت تثير المزيد من الفضول؛ خاصة بعد ظهورهما الأخير معاً، في أعقاب رحلة تبدو رومانسية على متن يخت في مينوركا الإسبانية.

توم كروز وآنا دي أرماس يجددان شائعات الرومانسية مجدداً

Tom Cruise, 63, grins and waves as he lands in London on his helicopter with his 'new love' Ana de Armas, 37, and her beloved dogs https://t.co/M4Kk88ehQI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2025

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb)

رغم صمت توم كروز وآنا دي أرماس المستمر تجاه شائعات المواعدة، إلا أن تصرفاتهما تضيف وقوداً على النار، وتَزيد من التكهنات. فقد التقطت عدسات المصورين صوراً للثنائي أثناء وصولهما إلى لندن يوم 25 يوليو، وهما ينزلان من طائرة هليكوبتر، بعد أيام من قضائهما وقتاً خاصاً على يخت قبالة مينوركا.

وظهرا بإطلالة غير رسمية، ارتدى كروز قميصاً مع جينز، بينما اختارت آنا إطلالة رياضية بسروال وسترة رياضية، وكانت برفقة كلبيها "إلفيس" و"ساشا".

حقيقة وجود علاقة عاطفية بين توم كروز وآنا دي أرماس

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وكانت آنا دي أرماس قد حلّت ضيفة على برنامج صباح الخير أمريكا، وفي حديثها عن أعمالها الفنية، وتحديداً أثناء الترويج لفيلمها القادم From the World of John Wick: Ballerina، سُئلت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً، عن خططها المستقبلية والشائعات التي تُشير إلى أنها "تعمل مع نجم كبير آخر" و"ممثل حركات خطرة". وفي إجابتها أكّدت أنها وتوم كروز البالغ من العمر 62 عاماً يعملان معاً في بعض المشاريع؛ حيث قالت: "نحن نعمل بالتأكيد على العديد من المشاريع، ليس مشروعاً واحداً فقط؛ بل بضعة مشاريع مع دوغ ليمان وكريستوفر ماكواري، وبالطبع توم، وأنا متحمسة جداً".

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شائعات العلاقة العاطفية بين توم كروز وآنا دي أرماس

Tom Cruise, Ana de Armas Dating Rumors Continue, Arrive in UK via Chopper | Click to read more 👇 https://t.co/2QUMYxGAF0 — TMZ (@TMZ) April 14, 2025

— TMZ (@TMZ)

بدأت الشائعات تلاحق توم كروز وآنا دي أرماس في فبراير الماضي، عندما شوهدا يتناولان العشاء مع وكلاء أعمالهما "يناقشان تعاوناً محتملاً في المستقبل" في لندن. ومنذ ذلك الحين، شوهد الثنائي معاً عدة مرات، بما في ذلك، في نزهة بلندن بمناسبة يوم ميلاد دي أرماس السابع والثلاثين. وبدا كروز ودي أرماس مستمتعين بالحديث معاً أثناء السير، وحضرا معاً حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين في لندن في 3 مايو.

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