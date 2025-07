الأميرة شارلوت تخطف الأنظار في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 11:18 مساءً - في مشهد يُجسد تلاقي الرياضة مع البروتوكول الملكي، شهد اليوم نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025 حضورًا لافتًا لشخصيات ملكية من الصف الأول، ليصبح الحدث الكروي أكثر من مجرد مباراة، بل مناسبة سنوية تتقاطع فيها رمزية كرة القدم النسائية مع حضور العائلات المالكة في أوروبا، الذين باتوا يشاركون بقوة في دعم كرة القدم النسائية، في رسالة دعم واضحة لقضايا التمكين والمساواة.

أقيمت اليوم المباراة النهائية في مدينة بازل السويسرية، بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، وسط ترقّب شعبي وإعلامي كبير، وجاء على رأس الحضور الملكي البريطاني الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني ورئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي أعلن رسميًا حضوره المباراة منذ فترة في مواصلة لدعمه المتواصل للرياضة النسوية عمومًا، وكرة القدم خصوصًا.

وكانت مفاجأة اليوم حضور الأميرة شارلوت، وقد خطفت شارلوت، ذات العشر سنوات، الأنظار بظهورها المفاجئ إلى جانب والدها الأمير ويليام. الحدث لم يكن مجرد حضور ملكي، بل لحظة استثنائية للأميرة الصغيرة، التي شهدت أول مباراة كرة قدم لها خارج حدود المملكة المتحدة.

