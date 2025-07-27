بعد مرور 22 عامًا على عرضه.. تامر حبيب يكشف مفاجأة عن فيلم سهر الليالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 11:18 مساءً - على الرغم من مرور 22 عامًا على عرضه، كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب مفاجآة عن فيلمه "سهر الليالي"، والذي يُعد طفرة في تاريخ السينما المصرية؛ وهي أن كل القصص بالفيلم هي قصص واقعية لمجموعة من أصدقائه، وذلك خلال حلوله ضيفًا في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

تامر حبيب: "سهر الليالي قصص أصدقائي وأحدهم سبني"

تحدث الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن كواليس فيلمه "سهر الليالي"، كاشفًا عن سرًا وهو أن القصص التي عرضت في الفيلم واقعية لمجموعة من أصدقائه، حيث قال: "وأنا بكتب الفيلم كنت متأكد إنه مش هيتنفذ وهيترفض بسبب جرأته، خصوصًا إنه أتكتب في وقت كانت السينما النظيفة هي المسيطرة".

وتابع حبيب: "فكرة البطولة الجماعية ماكنتش منتشرة، والكوميدي كان هو السائد، وبعض الأكشن اللي كان بيقدمه السقا، وكتبته لمتعتي الشخصية، ومكانش في بالي إنه ينجح بالشكل ده".

وأوضح تامر حبيب: "أنا فضحت 25 من أصحابي في هذا الفيلم، حكاياتهم جمعتها وطلعت بقصص الـ 8 اللي أتعرضوا في الفيلم، وعزمتهم على العرض الخاص وتفاجئوا وهم قاعدين بيتفرجوا على الفيلم إنه دي القصص بتاعتهم وفي مشاهد من الفيلم واخدها كوبي بيست من حكايات صحابي".

وأكمل حبيب موضحًا أن أحد أصدقائه قد شتمه بسب نقله لمشكلة كاملة من حياته الشخصية بتفاصيلها داخل أحداث الفيلم، حيث قال: "لدرجة أن واحدًا من أصدقائي وقتما شاهد الفيلم في العرض الخاص؛ وهو الذي جسد الفنان فتحي عبد الوهاب شخصيته داخل الفيلم، شتمني وقالي مش هحكيلك حاجة تاني، أنت نقلت الخناقة التي حدثت بيني وبين زوجتي نصًا، وذلك عندما اكتشفت خيانتي لها".





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تامر حبيب: "المخرج داود عبد السيد شجعني على كتابة سهر الليالي"

وعن نجاح الفيلم الذي لم يكن يتوقعه، قال تامر حبيب: "لم أكن أتوقع نجاحه أو عرضه من الأساس وكان أول كتاباتي، ولكن أعتقد أن سبب نجاح الفيلم هو صدقه ولإنه حر، وقد آمن بنجاحي الأستاذ داود عبد السيد، وهو الذي شجعني على كتابة الفيلم وخاصة لأني كنت أعاني من الإحباط بعد توقف مشروعين لي".

مضيفًا: "عندما ذهبت له وأخبرته أنني أعاني من الإحباط، قال لي محبط إيه أنا علشان أعمل أول فيلم ليا كتبت 10 سيناريوهات، وقال لي أكتب لمتعتك الشخصية، فأنا كنت كاتب هذا الفيلم وأنا متأكد أنه مش هيتعرض، فبكتب وأنا صادق وحر جدًا غير متخوف من الرقابة أو جماهيريًا، ونزل الفيلم ونجح ولم يحذف منه أي مشاهد".

فيلم "سهر الليالي"

تبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل يوم ميلاد ابنة أحدهم "خالد- فتحي عبدالوهاب" و"بيري- منى زكي"، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم؛ حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع وإعادة حساباتهم.

وشارك في العمل الكثير من النجوم، من بينهم: منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم, ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

كان أول أعمال منى زكي التي قدّمتها وهي مرتدية الحجاب: فيلم "سهر الليالي"، والذي قدّمته عام 2003؛ حيث جسّدت دَور "بيري" زوجة الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداثه، وهو فيلم دراما رومانسي، يحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء.

تامر حبيب يكشف تحضيره للجزء الثاني من "سهر الليالي"

وعلى هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، كشف السيناريست تامر حبيب عن أعماله الفنية الجديدة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية؛ حيث قال: "سأعيش صحوة فنية في العام الجديد 2025، حيث أُحضر للجزء الثاني من فيلم سهر الليالي، ولكن بأبطال جدد وسنناقش مشاكل العصر الحالي".



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