هذا المسلسل تمنى محمد ممدوح تقديمه وأُسند لـ آسر ياسين.. تعرفوا إليه!

محمد ممدوح: "آسر ياسين عبقري في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة"

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الدكتور يحذر ممدوح من دخول مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

محمد ممدوح: "دخلت التمثيل صدفة"

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محمد ممدوح طبيب مهدد في فيلم "روكي الغلابة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - كشف الفنانخلال لقائه في بودكاست ""، مع المخرج والفنان، عن العديد من الأسرار الفنية والحياتية، كما تحدث عن أدواره، وعن بداية دخوله المجال الفني، مؤكداً أن الأمر حدث بالصدفة.كشف الفنان محمد ممدوح عن الدور الذي تمنى تجسيده، واعتذر عنه؛ نظراً لإصابته باكتئاب بسبب دوره في مسلسل "قابيل"، وأُسند الدور للنجم، والذي أشاد ممدوح بتجسيده للدور بشكل عبقري، لدرجة تغيّرت فيه ملامحه من شدة تقمصه للدور، حيث قال: "مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، للمخرج محمد شاكر خضير، آسر ياسين كان عبقري، وأنا مكنتش شايف ملامحه من شدة تقمصه للشخصية".وأكمل ممدوح: "آسر في الدور عمل حاجة تقشعر، وطبعاً منة شلبي، وأنا كنت هموت وأعمل حاجة مع منة، وأنا من أحلى الحاجات اللي حدثت معي في حياتي أن أول الأدوار التي جسدتها كان فيلم "بيبو وبشير" مع منة شلبي وآسر، وهما السبب في اكتشافي إن كواليس المهنة دي حلوة وتتحب".وتابع: "وكانت المخرجة مريم أبو عوف مراهنة عليا في بيبو وبشير، ومصممة إني أعمله، على الرغم من مروري ببعض المشاكل المهنية، وشبه ممنوع من العمل وقتها، إلا أنها صممت عليَّ؛ لأنها كانت مؤمنة بأني هاعمل الدور بإتقان".وأوضح ممدوح: "عندما عرض عليَّ المخرج محمد شاكر خضير المسلسل، أنا ساعتها كنت لسه مخلص مسلسل "قابيل"، وهذا المسلسل أرهقني جسدياً ونفسياً وجالي اكتئاب، وسألت الدكتور الخاص بي؛ فأمرني إني مدخلش في أي تجربة خالص؛ لأنها ممكن تعرّضني للانهيار، وكان المسلسل بعد نهاية مسلسل قابيل بأيام، ولذلك اعتذرت عنه"، مشيداً بنجومية آسر ياسين وأدائه الذي استفزه في المسلسل.اطلعوا على محمد ممدوح يحذر من النصب باسمه.. ما القصة؟وخلال اللقاء، أوضحدخوله المجال الفني بالصدفة؛ عن طريق أحد أصدقائه، مشيراً إلى أنه كان يحب الفن، وأحبه أكثر عند دخوله المجال، حيث قال: "عندما كنت في الصف الثاني الثانوي، ذهبت لصديق لي يدعى محمد خالد، يعمل بالتمثيل أيضاً، ولكن كانت لديه حياته الخاصة، فهو معدّ موسيقي، وكانت تلك الزيارة بعد مباراة ملاكمة لي مباشرة، وكنت أعاني من بعض الجروح".وتابع ممدوح: "أنا كنت متضايق جداً، فاقترح عليّ صديقي الذهاب معه لحضور بروفة مسرح، وعندما ذهبت ودخلت المسرح؛ انبهرت منذ اللحظة الأولى".وأكمل: "فقررت وقتها وقلت لنفسي: ليه ما أجربش أخوض تلك التجربة؟ وبعدها أحببت الشباب الذين عملت معهم في البداية، وكان من بينهم محمد خالد صديقي، واتفقنا على تكوين فرقة، وكانت هناك روح جماعة ودعم بعضنا البعض، وبدأت في القراءة عن الفن وروايات عن المسرح، ووجدت أنني أنجذب له بشكل كبير، واكتشفت في النهاية أنني كنت لا أجيد التعبير عن نفسي، والتمثيل كان هو الشيء الذي يمكنني من خلاله التعبير عن نفسي".يشارك النجمفي تجربة سينمائية جديدة وهي فيلم "روكي الغلابة"، بالتعاون مع النجمة دنيا سمير غانم، وتدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة، وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر، يلعب دورهفتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وفي الوقت نفسه تدخل في قصة حب مع الدكتور.فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، كلّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف: إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.قد يعجبكم: دنيا سمير غانم تواصل مفاجآتها في فيلم روكي الغلابة.. تتعاون مع أحمد سعدلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».