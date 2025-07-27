دنيا سمير غانم تواصل مفاجآتها في فيلم روكي الغلابة.. تتعاون مع أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - مازالت المفاجآت تتوالى في فيلم "روكي الغلابة" للنجمة دنيا سمير غانم والفنان محمد ممدوح، وكان أحدثها تعاون دنيا مع المطرب أحمد سعد في ديو يجتمعان من خلاله لأول مرة، يحمل اسم "أشرار"، والتي تم طرحها اليوم 27 يوليو .
وعلقت دنيا على برومو الأغنية وكتبت: "مش عايزين حوالينا أشرار .. أغنية أشرار دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الديجيتال .. روكي الغلابة 30 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله".
وجاءت كلمات الأغنية: " اللي بيحبونا على جنب .. واركن على جنب التانيين .. إحنا يا ناس نفسنا نتحب .. من نوعية ناس حلوين .. عايزين حد يكلم حد .. يتصرف لنا في الوحشين ..يبيعهم كيلو يبيعهم فرط .. بس يبقى حد أمين .. مش عايزين حوالينا أشرار .. ولا حد ييجي علينا بخسارة ..ناس سالكين حوالينا كتير .. بس إنت محتاج لك نضارة".
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كما شهد برومو "روكي الغلابة" كذلك ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما مفاجأة الفيلم فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، ومن أبرز ما جاء من البرومو أيضاً غناء دنيا سمير غانم أغنية مع الفنان أحمد سعد، وظهور أوس أوس كضيف شرف.
"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.
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دنيا سمير غانم تروج لأغنية "أشرار" مع أحمد سعدروجت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لأغنية فيلمها الجديد "روكي الغلابة" والتي تحمل اسم "أشرار" وتتعاون من خلالها دنيا للمرة الأولى مع المطرب أحمد سعد.
وعلقت دنيا على برومو الأغنية وكتبت: "مش عايزين حوالينا أشرار .. أغنية أشرار دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الديجيتال .. روكي الغلابة 30 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله".
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A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)
وجاءت كلمات الأغنية: " اللي بيحبونا على جنب .. واركن على جنب التانيين .. إحنا يا ناس نفسنا نتحب .. من نوعية ناس حلوين .. عايزين حد يكلم حد .. يتصرف لنا في الوحشين ..يبيعهم كيلو يبيعهم فرط .. بس يبقى حد أمين .. مش عايزين حوالينا أشرار .. ولا حد ييجي علينا بخسارة ..ناس سالكين حوالينا كتير .. بس إنت محتاج لك نضارة".
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ظهور ابنة دنيا سمير غانم وإيمي شقيقتها ضيوف شرف في الفيلموقد طرح القائمون على فيلم "روكي الغلابة" للفنانة دنيا سمير غانم البرومو الرسمي للعمل، وكشف برومو الفيلم الدعائي عن العديد من النقاط البارزة أولها تقديم دنيا سمير غانم للأكشن في بعض المشاهد، حيث أظهر محمد ممدوح الذي يجسد شخصية طبيب تحيط به المخاطر بعض اللمحات الكوميدية، كما شهد البرومو ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم في ثاني مشاركة فنية مع والدتها بعد مسلسل "جت سليمة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.
كما شهد برومو "روكي الغلابة" كذلك ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما مفاجأة الفيلم فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، ومن أبرز ما جاء من البرومو أيضاً غناء دنيا سمير غانم أغنية مع الفنان أحمد سعد، وظهور أوس أوس كضيف شرف.
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A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)
قصة فيلم "روكي الغلابة"تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.
"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».