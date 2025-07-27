دنيا سمير غانم تواصل مفاجآتها في فيلم روكي الغلابة.. تتعاون مع أحمد سعد

دنيا سمير غانم تروج لأغنية "أشرار" مع أحمد سعد

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ظهور ابنة دنيا سمير غانم وإيمي شقيقتها ضيوف شرف في الفيلم

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

قصة فيلم "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - مازالت المفاجآت تتوالى في فيلم "" للنجمةوالفنان محمد ممدوح، وكان أحدثها تعاون دنيا مع المطربفي ديو يجتمعان من خلاله لأول مرة، يحمل اسم "أشرار"، والتي تم طرحها اليوم 27 يوليو .روجت الفنانةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لأغنية فيلمها الجديد "" والتي تحمل اسم "أشرار" وتتعاون من خلالها دنيا للمرة الأولى مع المطرب أحمد سعد.وعلقت دنيا على برومو الأغنية وكتبت: "مش عايزين حوالينا أشرار .. أغنية أشرار دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الديجيتال .. روكي الغلابة 30 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله".وجاءت كلمات الأغنية: " اللي بيحبونا على جنب .. واركن على جنب التانيين .. إحنا يا ناس نفسنا نتحب .. من نوعية ناس حلوين .. عايزين حد يكلم حد .. يتصرف لنا في الوحشين ..يبيعهم كيلو يبيعهم فرط .. بس يبقى حد أمين .. مش عايزين حوالينا أشرار .. ولا حد ييجي علينا بخسارة ..ناس سالكين حوالينا كتير .. بس إنت محتاج لك نضارة".اطلعوا على بعد شائعات انفصاله عن زوجته دنيا سمير غانم.. رامي رضوان يعيد توضيح الصورة فماذا قال؟وقد طرح القائمون على فيلم "" للفنانة دنيا سمير غانم البرومو الرسمي للعمل، وكشف برومو الفيلم الدعائي عن العديد من النقاط البارزة أولها تقديمللأكشن في بعض المشاهد، حيث أظهر محمد ممدوح الذي يجسد شخصية طبيب تحيط به المخاطر بعض اللمحات الكوميدية، كما شهد البرومو ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم في ثاني مشاركة فنية مع والدتها بعد مسلسل "جت سليمة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.كما شهد برومو "" كذلك ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما مفاجأة الفيلم فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، ومن أبرز ما جاء من البرومو أيضاً غناء دنيا سمير غانم أغنية مع الفنان أحمد سعد، وظهور أوس أوس كضيف شرف.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور."روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.قد يعجبكم بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».