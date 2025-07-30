وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مواطن كويتي تسبب في حالة رعب لزوجته وأولاده بعد محاولته الاصطدام بالسيارة التي يستقلونها.

وأظهر الفيديو الزوج الذي يقود السيارة الجمس، وهو يعترض طريق السيارة الأخرى التي يستقلها أولادها وزوجته.

كما اصطدم الزوج بالسيارة الأخرى عدة مرات، وسط سماع صراخ الأطفال.

من جانبه علق الصحفي الأمني الكويتي أبو طلال الحمراني على الفيديو قائلاً :”على كلام المحامي أن الخلاف بين زوج وزوجته، لكن محاولة الشروع بالقتل من خلال الاصطدام بهم وسط ذهول وخوف وبكاء الأطفال أمر محزن ومقزز، ناهيك عن أنه تصرف فاقد للرجولة والمروءة، نتمنى سرعة القبض عليه ومحاسبته للحق الخاص والعام.” pic.twitter.com/vD1d4XPKJp — فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) October 14, 2024

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كويتي يطارد سيارة تستقلها زوجته وأطفاله ويصطدم بها والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.