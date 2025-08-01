شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يحيي حفلاً غنائيًا في لبنان 9 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان محمد فضل شاكر لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم السبت الموافق 9 أغسطس، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الصيفية، ومن المقرر أن يقدّم خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه المعروفة، إلى جانب عدد من أغاني والده الفنان فضل شاكر، بالإضافة إلى أغنية جديدة سيطرحها للمرة الأولى أمام الجمهور.

من ناحية أخرى شارك محمد فضل شاكر مؤخرا فى مهرجان موزاين، بدأ فقرته الغنائية على بالغناء لوالده أشهر أغنياته، منها: "فاكر" يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها من الأغنيات، كما طلب من الجمهور أن يشاركه الدعاء لوالده الفنان الكبير فضل شاكر أن يفرج عنه ويخرجه من محنته.

مشاركة محمد فضل شاكر فى موازين هى الأولى له رسميًا كفنان، حيث سبق أن صعد قبل 13 عامًا على نفس خشبة المسرح، وهو صغير مع والده عندما غنى معه أغنية "روح"، وهى بالمناسبة كانت آخر حفلة جماهيرية لفضل شاكر والتى اعتزل من بعدها لكنه عاد مؤخرًا.