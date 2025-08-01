شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع عمرو قطب.. حسن شاكوش يغني لفيلم نيللي كريم "بروفة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد حسن شاكوش لطرح أغنيته الجديدة "الباشا"، ضمن أحداث فيلم "بروفة فرح" من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، الأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المقرر إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقد انتهت المخرجة أميرة دياب مؤخرًا من تصوير فيلمها الروائي الطويل الأول "بروفة فرح"، وتستعد حاليًا لدخول مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تشمل عمليات المونتاج، والمكساج، وإضافة الموسيقى التصويرية، استعدادًا لطرحه في موسم صيف 2025.

وأكدت دياب في تصريحات صحفية أن النسخة التي تم تصويرها من الفيلم هي النسخة السادسة عشرة من السيناريو، حيث شهد العمل تطويرًا كبيرًا منذ بدايته كفكرة في أوائل عام 2023.

فيلم "بروفة فرح" من تأليف وإخراج دينا ماهر وأميرة دياب، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر.

من جهة أخرى، انتهت نيللي كريم وشريف سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم "هابي بيرث داي"، والذي يُعرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبكا السينمائي في دورته الـ24 المقامة في نيويورك. وقد عبّرت مخرجة الفيلم، سارة جوهر، عن سعادتها البالغة بعرض فيلمها الأول عالميًا في المدينة التي ألهمتها حب السينما.