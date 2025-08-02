رحمة حسن تثير قلق جمهورها بعد تساقط شعرها: قلبي مكسور وأعاني من التوتر طوال الوقت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:04 مساءً - أثارت الفنانة الشابة رحمة حسن قلق كل محبيها ومتابعيها، وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بتساقط شعرها بشكل كبير، وشاركت صورة ومنشوراً، أظهر شعرها وهو يبدو خفيفاً جداً وفقد كثافته، الأمر الذي أثار التعاطف مع حالتها من قبِل جماهيرها.

رحمة حسن تُهدد: "مش هسكت عن حقي"

هددت الفنانة رحمة حسن من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك بعد تساقط شعرها بشكل كبير، وقالت خلال المنشور: "من هنا ورايح أي مكان أو عيادة أو منتج أو أي حاجة أكون بشتري أو بعمل خدمة فيها أو تكون الخدمة حقيقي سيئة أو تسبب لي أي أذى جسدي أو نفسي أو أي نوع من الأذى، هقول وهروح أشتكي وهقدم بلاغات ومش هسكت عن حقي تاني أبداً".

وأكملت: "لأن كل مرة بسكت ومش بقول الخدمات المقدمة بتكون أسوأ ألف مرة ودا بيسبب أذى ليا كبير، وأنا مش هسامح أبداً أبداً تاني إن يحصلي حاجة وحشة بسبب خدمات المفروض إنها تحسن من حياتي مش تبوظها".

منشور رحمة حسن عبر حسابها الشخصي على إنستغرام

رحمة حسن تكشف معاناتها منذ فترة بصورة ومنشور آخر

وفي منشور آخر كشفت رحمة حسن أنها تعاني في الفترة الحالية من حالة نفسية سيئة، وذلك نتيجة معاناتها من سقوط شعرها، ونشرت رحمة صورة لشعرها، وعلقت عليها قائلة: "ده شعري وده اللي أنا بواجهه كل يوم.. بقالي سنتين على الحال ده.. صحتي الحمد لله كويسة، بس قلبي مكسور وعندي توتر وضغط طول الوقت".

وتابعت رحمة حسن: "بقيت مش قادرة أعمل أي حاجة بسبب اللي بيحصل ده... إنتو مش متخيلين أنا تعبانة قد إيه.. عمري ما كنت ببان كده، بس قررت أشارك.. ومش هحذف البوست ده، غير لما أكون بجد كويسة".



رحمة حسن تكشف القصة كاملة

وروت رحمة حسن القصة كاملة لبداية معاناتها حيث قالت: "شعري ابتدا يقع من الجذور ويقع اكتر بعد ما رحت عيادة والمفروض انه افضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع بيقع كام شعرة عادي! بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شويا! ممكن ناخد حديد.. وهنعمل بلازم من دمك يعني حاجة كويسة وأمان ميه في المية! اوكي . طبعا".

وأكملت: "المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه! قولت مش عارفة! قالتلي طيب المهم عملت اللازم ووميزوثاربي!!!! مش بلازمة بس! الكارثة انه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي! وطبعا انا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحسا اني تعبانة ودماغي ثقيلة.. بشوف الفاتورة لقيته انها حططتلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وانا كنت بس مفروض اعمل بلازمة فقط من دمي.. بس".

منشور رحمة حسن عبر حسابها الشخصي على إنستغرام

رحمة حسن: "أنا شعري ونفسيتي في الأرض"

وتابعت رحمة حسن: "من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومافيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني علي طول .... لو أعرف من الأول مكنتش روحت أبدا.. لأنهم حطولي حاجة أول مرة استعملها بدون مايرجعولي الأول .. وفي حاجة مهمة زي دي كان عندي ثقة قبل ما اروح لكن طبعا بعد اللي حصل مروحتش تاني أبدا وشعري فضل يقع من ساعتها.. اكتر واكتر وكل الناس عارفة انك لو استعملت المينوكسيديل مينفعش يتوقف.. وهما عملوا الكارثة دي بدون ما يقولولي الأول حتى.. ومن ساعتها وأنا شعري ونفسيتي في الأرض".



