جدول ومواعيد حفلات نجوم مهرجان الرياض للكوميديا.. يستمر لمدة أسبوعين

تستقبل مدينة الرياض السعودية، النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، المُقرر انطلاقه خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 50 نجماً من أبرز نجوم الكوميديا حول العالم، الأمر الذي يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة في استقطاب أبرز الفعاليات العالمية إلى المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة إلى واحدة من أهم وجهات الترفيه العالمية، وإتاحة تجارب ترفيهية متميزة للجمهور المحلي والدولي.

مزيج متنوع من فنون الكوميديا

وسيُقدم نجوم الكوميديا، مزيجاً متنوعاً من فنون الكوميديا، من الستاند أب كوميدي، إلى السخرية الذكية ، ومن الاسكتشات المرحة إلى العروض الارتجالية الحية؛ ليكون هناك برنامج كامل ينثر الكوميديا على المسرح، ويكسر الروتين، ويجمع ثقافات العالم في تجربة ترفيهية فريدة.

المهرجان يُرسّخ مكانة الرياض كعاصمة عالمية للترفيه

ورأت شركة حجز التذاكر We book، أنّ "هذا المهرجان يُرسّخ مكانة الرياض كعاصمة عالمية للترفيه، عبر تجارب كوميدية مبتكرة ومميزة؛ حيث يُطلق المهرجان صوت المدينة الإبداعي، ويضعها في صدارة المشهد العالمي".

مواعيد حفلات مهرجان الرياض للكوميديا

وستفتتح الفنانة الأمريكية ويتني كمنغز، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، حيث ستُقدم عرضاً يوم 26 سبتمبر المُقبل، على مسرح محمد العلي، يمزج بين تجارب الأمومة وفوضى الحياة اليومية بروح ساخرة وعفوية؛ حيث تمتاز بأسلوبها الجرئ وذكائها الحاد.

وفي اليوم ذاته، سيكون الجمهور على موعد مع حفل للفنان الأمريكي بيل بر، وذلك على مسرح ANB أرينا؛ حيث يُعد الصوت الأجرأ في عالم الكوميديا. صريح بلا اعتذار، لاذع بلا مجاملة، وحضوره لا يُنسى، أما مسرح بكر الشدي، فسوف يستقبل حفلاً لماز جوبْراني.

كما يستضيف مسرح محمد العلي، في اليوم نفسه، حفلاً للثنائي الكوميدي أندرو سانتينو وبوبي لي؛ حيث يأخذان أنجح بودكاست كوميدي في العالم "باد فريندز" إلى المسرح مباشرة، في أمسية مشتعلة بالاستاند أب كوميدي، والاعترافات الخجولة، والمواقف المحرجة، وحتى التصرفات الغريبة، وفي اليوم التالي، وعلى المسرح ذاته، سيكون الجمهور على موعد مع حفل للفنان الأمريكي كريس دستيفانو.

أما يوم 28 سبتمبر المُقبل، فسيكون هناك حفلان مختلفان، الأول للفنان نيمِش باتِيل، والذي يقدّم عروضاً جريئة وحادّة على المسرح، واختير في قائمة "أفضل 10 أسماء يُنصح بمتابعتها" من قبل Variety، أما الحفل الثاني فسيكون لكيفن هارت، على مسرح ANB أرينا.

أسطورة الكوميديا جايكم الرياض.. كيفن هارت في #مهرجان_الرياض_للكوميديا أكبر مهرجان للكوميديا في العالم 🔥😎

بوليفارد سيتي 📍

26 سبتمبر - 9 أكتوبر 🗓️



بوليفارد سيتي 📍

26 سبتمبر - 9 أكتوبر 🗓️



The king of comedy lands in Riyadh …Kevin Hart is ready to bring the house down at the Largest Comedy festival in the world 😎🔥… pic.twitter.com/qBsunOeMQl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 23, 2025

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)



كما تتضمن فاعليات مهرجان الرياض للكوميديا، حفلاً للفنانة جيسيكا كيرسون، يوم 29 سبتمبر على مسرح محمد العلي، يليه في اليوم التالي، وعلى المسرح ذاته، حفل لجيميوين، ملك الكوميديا الأيرلندي في مواقف الحياة اليومية، والذي أضحك الملايين بمقاطعه المنتشرة وظهوره في Live at the Apollo وRoyal Variety Performance وConan.

وفي الأول من أكتوبر 2025، سيلتقي الفنان الأمريكي غابرييل إغليسياس، بجمهوره في مدينة الرياض؛ حيث يُعد أحد أبرز نجوم الكوميديا عالمياً، يجمع بين العفوية والذكاء في عروض تترك بصمتها. بصوته المميز وسرده المرح، فقد قدّم عروضاً ناجحة من نتفليكس إلى أهم المسارح حول العالم، وذلك إلى جانب حفل آخر للفنان أوميد جلالي، عملاق الكوميديا الفارسية؛ حيث يعود بعرضه الشهير NAMASTE، ويقدّم تصفية حساب فكاهية مع غضبه الداخلي ويُشعل مسرح محمد العلي، بسخريته من فوضى العالم.

وتُشارك الفنانة الأمريكية من أصل هندي زارنا غارغ، بعرض كوميدي مختلف، يوم 2 أكتوبر، على مسرح محمد العلي، ويُطلق عليها "الأم الهندية المهاجرة التي قلبت موازين الكوميديا"؛ حيث تُعد بطلة أفلام، ونجمة "سوشيال ميديا"، ومؤلفة ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً. وتقدم منظوراً جريئاً وساخراً عن العائلة والحياة.

خلكم قريب الفنانة زارنا قارج جايتكم في #مهرجان_الرياض_للكوميديا أكبر مهرجان كوميدي بالعالم في بوليفارد سيتي 🔥🤩

26 سبتمبر - 9 أكتوبر 🗓️



26 سبتمبر - 9 أكتوبر 🗓️



Real talk and nonstop laughs. Zarna Garg lights up #RiyadhComedyFestival with her fearless humor in The Largest Comedy Festival in The World… pic.twitter.com/eWZ72hQGEu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 23, 2025

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)



وفي اليوم ذاته، سيكون مسرح SEF على موعد مع حفل كريس تاكر، النجم الأيقوني لأفلام Rush Hour وFriday، ويُعد من أساطير الكوميديا والسينما، بأعماله التي حققت أرقاماً قياسية، وأداءاته الدرامية اللافتة.

ويستقبل مسرح محمد العلي، يوم 3 أكتوبر، حفلاً لمارك نورماند، والذي يُعد واحداً من أنجح الأصوات الكوميدية في العالم اليوم. من برامجه الصوتية الشهيرة إلى ظهوره اللافت في برامج التوك شو، يقدّم كوميديا ذكية، جريئة، وساخرة بأسلوبه الخاص.

ويستضيف مسرح ANB أرينا، يوم 6 أكتوبر عرضاً لجيمي كار ولويس سي. كيه، يجتمعان بأسلوبهما الجرئ في عرض ترفيهي استثنائي، وسط حالة من الكوميديا الصريحة، والنكات الذكية، والضحك المتواصل على مسرح واحد، في تجربة ترفيهية لا تفوّت لعشاق الكوميديا الحيّة.

أما يوم 8 أكتوبر، فسيكون هناك 3 حفلات مختلفة، يُشارك فيها توم سيغورا، وسام موريل، وجو كوي؛ ليختتم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، هانيبال بورس، وأندرو شولز، و سيباستيان مانيسكالكو.



أين سيُقام مهرجان الرياض للكوميديا؟

ومن المُقرر أنّ تنطلق عروض النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، على 4 مسارح متنوعة في مدينة الرياض، وتحديداً في البوليفارد سيتي؛ حيث ستُقام على خشبة مسرح بكر الشدي، ومحمد العلي، وANB أرينا، وSEF أرينا.

شروط حضور حفلات مهرجان الرياض للكوميديا

وكشفت الشركة المنظمة، عن أبرز شروط حضور حفلات مهرجان الرياض للكوميديا، في نسخته الأولى، لعل أبرزها عدم السماح بدخول الأطفال أقل من 18 عاماً؛ حيث سيتم التحقق عن الأعمار عبر طلب الوثائق الرسمية عند الدخول، وسيتم منع دخول أي حامل لتذكرة لا تنطبق عليه الشروط والأحكام للعرض, دون استرجاع أو تعويض لمبلغ التذكرة.

وكذلك عدم السماح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية، مثل الهواتف, الساعات الذكية, الكاميرات؛ إذ سيتم وضع الهواتف والساعات الذكية في غلاف مخصص، فيما يمنع استخدام الهاتف تماماً طوال فترة العرض، ومخالفة ذلك تؤدي للإخراج الفوري دون استرجاع أو تعويض لمبلغ التذكرة.

وأوضحت أنّ حامل التذكرة يوافق بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة، التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ إلكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، كما أنّ الجهة المنظمة لا تتحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر، أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، وللجهة المنظمة الحق في إخراج منْ يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفاً.



