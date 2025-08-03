Jawan ... حينما يسعى البطل إلى تحقيق العدالة في المجتمع

بطل الفيلم يسعى لحماية المجتمع وفرض العدالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 أغسطس 2025 10:08 صباحاً - يعد فيلممن أبرز أفلامالتي تم عرضها خلال السنوات الماضية حول العالم، كما يعد أيضاً من أشهر أفلام النجم العالميحيث حقق من خلال هذا الفيلم نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.ودارت أحداث الفيلم الهندي "Jawan" حول بطل يسعى لحماية المُجتمع من خلال تحقيق العدالة وفرضها على الجميع، وخلال إطار من الأكشن والتشويق وفي شمال شرق الهند يتم إلقاء رجل من طائرة في نهر، وتعثر عليه إحدى الجماعات القبلية وتجده فاقداً للوعي.عقب ذلك تتعرض القبيلة لهجوم ويستيقظ الرجل ويقوم بإنقاذهم ويتضح أنه قد فقد الذاكرة ليعده أحد الرجال بأنه سيسعى للوصول لهويته في يوم ما، وعقب مرور سنوات من وقوع تلك الأحداث وفي مدينة مومباي عام 2023 يقوم ضابط شرطة يُدعى "أزاد" باختطاف قطار مترو مومباي بالتعاون مع مجموعة من السجينات ويقرر الاحتفاظ بالركاب كرهائن لتبدأ مرحلة من التفاوض والإثارة خلال أحداث الفيلم.شارك ببطولة الفيلم الهندي Jawan مجموعة من أبرز نجوم بوليوود وعلى رأسهم النجم الهندي شاروخان والذي جسد شخصيتين خلال أحداث الفيلم، فيجاي سيثيباثي، نايانتارا، سانيا مالهوترا وعدد كبير من فناني السينما الهندية.وجاء الفيلم من إخراج ومشاركة في الكتابة لأتلى كومار في أولى تجاربه باللغة الهندية بعد تقديمه عدداً من الأفلام التاميلية، وقد تم تصوير الفيلم بعدد كبير من المُدن الهندية ومن أبرزها بوني، مومباي، غورغاون، حيدر أباد، تشيناي، راجستان.يُذكر أنه خلال الأيام الماضية كان قد تم الإعلان عن فوز النجم الهندي شاروخان بجائزة أفضل ممثل خلال حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية.يُمكنكم قراءة:وقد احتفل شاروخان بالجائزة مع جمهوره ومُحبيه من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، حيث نشر مقطع فيديو عبّر عن امتنانه وسعادته بالجائزة قائلاً: "شكراً على منحي جائزة السينما الوطنية. أشكر لجنة التحكيم ووزارة الإعلام والإذاعة. شكراً لحكومة الهند على هذا الشرف غمرتني مشاعر الحب التي أحاطتني من كل جانب... محبتي لكل الناس اليوم".

