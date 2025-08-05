تركي آل الشيخ: موسم الرياض سيعتمد على المواهب السعودية والخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:58 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه" بالمملكة العربية السعودية، عبر منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عن توجه موسم الرياض القادم نحو تعزيز الحضور للمواهب السعودية والخليجية، حيث سيتم الاعتماد بشكل شبه كامل على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية والعروض المسرحية.
وجاء نص المنشور الذي كتبه المستشار تركي آل الشيخ، كالتالي: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين و الموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".
ويواصل الموسم تقديم تجارب متنوعة تلبي جميع الأذواق، من الفعاليات الترفيهية إلى العروض الفنية والموسيقية، والألعاب بمختلف أنواعها.
مسرحيات خليجية وسورية وعالمية ضمن البرنامج الفنيوأوضح آل الشيخ، من خلال منشوره، أن البرنامج المسرحي لموسم الرياض سيشهد أيضاً تركيزاً كبيراً على المسرحيات السعودية والخليجية، مع تطعيم محدود بمسرحيات سورية وعالمية، في إطار سعي الموسم إلى تقديم محتوى ثقافي متنوع يعكس هوية المنطقة ويستقطب جمهوراً واسعاً من مختلف الخلفيات.
موسم الرياضيحظى موسم الرياض بسمعة رائعة بين جميع زواره تجعل مناطقه محطة أساسية لزوار الرياض من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث يواصل استقطاب الزوار بكثافة عالية؛ فتشهد مناطقه المختلفة حضوراً كثيفاً، خاصة في "بوليفارد وورلد"، و"بوليفارد سيتي"، و"بوليفارد رن واي"، التي تتيح تجارب ترفيهية استثنائية تشمل العروض الفنية والموسيقية، وأحدث الألعاب العالمية، إلى جانب المطاعم والمقاهي التي تقدم أرقى المأكولات من مختلف الثقافات، وقد أسهمت الأجواء الشتوية المعتدلة والعطل الرسمية في تعزيز إقبال الجماهير على مناطق الموسم المتنوعة، حيث استقطبت "ديونز أوف أريبيا" عشاق المغامرات والتخييم.
