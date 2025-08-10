نجوم تألّقوا في الأدوار الشعبية: غادة عبدالرازق الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 05:16 مساءً - اختيار النجوم تجسيدَ الأدوار الشعبية في أعمالهم الفنية، قد يكون مغامرة مختلفة في مشوارهم الفني، وذلك لأنه على الرغم من قُرب القالب الشعبي لفئة كبيرة من الجمهور وإعجابهم بهذا النوع من الأعمال، لكن في بعض الأحيان لا يتفاعل معها الجمهور بالقَدْر المتوقَّع لهذا العمل. وخلال السنوات الماضية، استطاع عددٌ كبير من النجوم تقديمَ أدوار شعبية حققت نجاحاً لافتاً، وكشفت عن جانب جديد من شخصياتهم.

أبرز الشخصيات الشعبية في مشوار غادة عبدالرازق

تُعتبر غادة عبدالرازق من أشهر النجمات اللواتي قدّمن الشخصيات الشعبية، وكان لها حضورٌ طاغٍ في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شباب امرأة"، وتمكّنت من أن تخطف الأنظار بأداء مختلف ومميّز عن باقي أدوارها الدرامية التي قدّمتها خلال مشوارها الفني. وعلى الرغم من أن هذا العمل مقتبَس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم للفنانة تحية كاريوكا، لكنأضافت له من روحها وفكرها؛ مما جعله يناسب العصر الحديث.

شخصية شفاعات التي قدّمتها غادة في هذا العمل، لم تكن أول شخصية شعبية تقدّمها في مشوارها الفني؛ ففي بدايتها الفنية حققت نجاحاً وشهرة كبيرة بعد أداء شخصية نعمة الله في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

محمد سامي يقدّم إلهام شاهين وهالة صدقي بشكل شعبي

خرجت إلهام شاهين عن المألوف في مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد، وقدّمت شخصية شعبية من الطراز الأول، وساعدها على تقديم الشخصية بهذا الشكل المختلف، المخرج محمد سامي الذي استخدم أدواته ليساعدها في تقديم هذه الشخصية بأفضل طريقة. كانت هذه الشخصية مفاجأة كبيرة لجمهور ومحبي، وذلك لأنها طوال مشوارها الفني، لم تتعمق في تقديم الشخصيات الشعبية.

هالة صدقي أيضاً كُتبت لها شهادة ميلاد فنية جديدة بعد مسلسل جعفر العمدة؛ حيث قدّمت شخصية صفصف والدة بطل العمل جعفر، وكانت هذه المرة الأولى في مشوارها الفني، التي تقدّم فيها هذا الطابع من الأعمال الفنية.

فيفي عبده وسلسلة من الشخصيات الشعبية

مشاركات فيفي عبده في الدراما تميّزت بالطابع الشعبي، وقدّمته بأشكال مختلفة ومتعددة في عدة مسلسلات، كان أبرزها: الحقيقة والسراب، وكيداهم، ومشاركتها مؤخراً في مسلسل العتاولة. وقد استطاعت في كلّ مرة أن تُظهر جانباً مختلفاً من قدراتها التمثيلية، تتناسب مع الشخصيات التي تلعبها.

أبرز النجوم الرجال في الأدوار الشعبية

الأدوار الشعبية لم تقتصر على النجمات فقط؛ بل كان للعديد من النجوم الرجال أدوار مميزة حققت نجاحاً كبيراً. ولعل أشهر النجوم الذين تألّقوا في الأدوار الشعبية: محمد رمضان في عدة مسلسلات شكّلت نجاحه الجماهيري، لعل أبرزها: الأسطورة، جعفر العمدة، والبرنس. واستطاعأن يحقق نجاحاً كبيراً جداً من خلال هذه الأعمال.

أيضاً، يحرص مصطفى شعبان دائماً على تقديم ألوان درامية متنوّعة، كان من بينها: مسلسل "المعلم"، الذي قدّم خلاله دَور معلم في شادر السمك، ومرّ بالعديد من التجارِب الاجتماعية والنفسية التي أثّرت على سلوكه وتصرفاته.

