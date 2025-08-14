بعد تعرضها لأزمة صحية ومنع الزيارة عنها.. من هي سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 05:06 مساءً - وسط خوف وترقب وحزن ومشاعر حب كبيرة لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، استقبل الوسطان الفني والإعلامي أمس الأربعاء خبر إصابتها بجلطة مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى العناية المركزة، وكان الأطباء قد قرروا منع الزيارة عنها في الوقت الحالي لضمان استقرار حالتها الصحية، كما أكد الخبر حسابها على إنستغرام حيث نشر صورة لها وناشد محبيها للدعاء لها وكتب: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أمّ الجميع تمرّ حاليًا بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتم الصحة والعافية، بسم الله الرحمن الرحيم "وإذا مرضت فهو يشفين" صدق الله العظيم، دعواتكم الصادقة لها".

وتفاعل جمهورها والفنانون والفنانات ودعوا لها بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وتعد الفنانة حياة الفهد من أبرز الفنانات الخليجيات وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال حيث تألقت بتقديم أعمال درامية مميزة وكذلك مسرحيات جميلة وأعمال بالإذاعة والسينما، والسهرات التلفزيونية، تنوعت أعمالها بين الكوميديا والتراجيديا ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على هذه الفنانة الكبيرة

غيابها عن الشاشة لمدة عام واحد فقط

منذ دخولها عالم الفن كانت متواجدة بأعمال منوعة وسنوية غابت فقط عام 2024 وتعد هذه المرة الأولى التي تتغيب حياة عن الظهور السنوي لها خلال مسيرتها بشهر رمضان حيث اعتاد الجمهور على لقائها. وكان السبب هو لظروف صحية وأعلنت وقتها عن ذلك. وكان من المفترض أن تجتمع مع الفنانة سعاد عبد الله بعمل رمضاني ولكنها اعتذرت عن المسلسل.

وكتبت بحسابها وقتها: "جمهوري العزيز أعلن اعتذاري الرسمي من عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة و صحية أمر بها في الوقت الراهن و خارجة عن إرادتي وكل الشكر والتقدير لإدارة إم بي سي على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله تعالى العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي التوفيق للجميع".

https://www.instagram.com/p/DEr1UgIPlZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEr1UgIPlZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEr1UgIPlZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد في سطور

حياة الفهد أو كما عرفت بالوسط الفني بسيدة الشاشة الخليجية هي فنانة وأيضاً كاتبة، كانت بداية ظهورها من خلال مسلسل "عايلة بو جسوم "، ومن ثم مسرحية بعنوان "الضحية" وتوالت بعدها الأعمال.

الثنائيات الفنية مع سعاد عبدالله وغانم الصالح

أحبها الجمهور من خلال أعمال قدمتها كثنائيات ناجحة جمعتها مع رفقاء دربها بالفن الفنانة سعاد عبدالله كان من أبرزها مسلسل "رقية وسبيكة"، "على الدنيا السلام"، "خالتي قماشة"، "سليمان الطيب"، "عيال الذيب"، "البيت بيت أبونا".

كما عملت ثنائيات قوية أخرى مع الفنان الراحل غانم الصالح كان منها مسلسل "رقية وسبيكة"، الغرباء، خرج ولم يعد، إليكم مع التحية، عائلة فوق تنور ساخن، الخراز، زوجة بالكمبيوتر، مسافر بلا هوية، ليلة عيد.

فن كتابة المسلسلات لحياة الفهد

امتازت حياة الفهد بكتابة عدد من الأعمال التي قامت بتمثيلها وكانت من تأليفها ومن أبرز تلك المسلسلات مسلسل "سليمان الطيب"، "الدردور"، "الشريب بزة"، "الحريم"، "الفرية"، "الأخ صالحة"، "الخراز"، "دمعة يتيم"، "الداية"، "الجليب"، "بياعة النخي".

أبرز مسلسلات سيدة الشاشة الخليجية

وكان من أبرز المسلسلات التي قامت ببطولتها الفنانة حياة الفهد هي مسلسل "عايلة بوجسوم"، "الحدباء"، "شرباكة"، "ألوان من الحب"، "ابن الحطاب"، "حبابة"، "بنت البادية "، "الحظ والملايين"، "الأشجار تموت واقفة"، "الدانة"، "أحلى الأيام"، "درس خصوصي"، "طيور على الماء"، "خرج ولم يعد"، "أحلام صغيرة"، "خالتي قماشة"، "الأسوار"، "غدًا تبدأ الحياة"، "الغرباء"، "سيدي الرجل لا"، "زوجة بالكمبيوتر"، "زواج بدون رصيد"، "إليكم مع التحية"، "رقية وسبيكة"، "بيت الأوهام"، "صغيرات على الحياة"، "عائلة فوق تنور ساخن"، "على الدنيا السلام"،"مسافر بلا هوية"،"عاد ولكن"،"بو مرزوق"،"الملقوفة"،"جواهر"،"طش ورش"، "سليمان الطيب"، "قاصد خير"، "الطير والعاصفة"، "بيت تسكنه سمرة"،"ما يبقى غير الحب"، "بيت الوالد"،"العولمة"،"الدردور"،"سوق المقاصيص"،"عيال الذيب"، "جرح الزمن"، "عد واغلط"، "ثمن عمري"، "قلوب متحجرة"، "الحريم"، "وبعد"، "الدنيا لحظة"، "جبروت امرأة"، "بقايا ليل"، "عندما تغني الزهور"، "الفرية"، "الأخ صالحة"، "عيال الفقر"، "الخراز"، "أبلة نورة"، "الداية"، "دمعة يتيم"، "عمر الشقا"، "عواطف"، "ليلة عيد"، "خارج الأسوار"، "الجليب"، "سيدة البيت"، "حبر العيون"، "صدفة تلاقينا "، "البيت بيت أبونا"، "ريحانة"، "سواها البخت"، "الجدة لولوة"، "حال مناير"، "بياعة النخي"، "رمانة"، "مع حصة قلم"، "حدود الشر"، "أم هارون"، "مارغريت"، "بتوقيت مكة"، "سنوات الجريش"، "قرة عينك"، "أفكار أمي".

أبرز أعمال حياة الفهد المسرحية

وكان للمسرح أيضًا مساحة كبيرة لدى سيدة الشاسة الخليجية حياة الفهد حيث قدمت مسرحيات عديدة كان منها مسرحية "الضحية"، "الأسرة الضائعة"، "فلوس ونفوس"، "ضاع الديك"، "1 2 3 4 بم"، "يا غافلين"، "بني صامت"، "حرم سعادة الوزير"، "القرقور"، "باي باي عرب"، "بيت العزوبية"، "الأوانس"، "شيكات بدون رصيد"، "أرض وقرض"، "إذا طاح الجمل"، "سيف العرب"، "عبيد في التجنيد"، "قناص خيطان"، "صح النوم يا عرب".

View this post on Instagram A post shared by مؤسسة الفهد للانتاج الفني (@hayatalfahad)

أبرز الأعمال السينمائية لحياة الفهد

كما قدمت للسينما أعمالًا كان منها فيلم "بس يا بحر"، "الصمت"، "نجد".

السهرات التلفزيونية لحياة الفهد

كما قدمت عددًا من السهرات التلفزيونة كان منها سهرة "وهم"، "إجازة"، "أوراق الخريف"، "الوارثة"، "عندما يكون الحب"، "امرأة قالت لا"، "حاجز الذكريات"، "غدًا أمي قالت لي"، "العطاء"، "وكان وهمًا"، "ألبوم الصور"، "بحر العطاء"، "هروب"، "أنا وأختي"، "أوراق الخريف"، "الحصاد المر"، "الخروج عن المألوف"، "الحادث"، "لعبة الكراسي"، "إنهم أحبابي"، "البومة".

تكريم وجوائز لسيدة الشاشة الخليجية

وكرمت بعدد من الجوائز والدروع خلال مسيرتها وكان منها :

أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية إذا طاح الجمل مهرجان الكويت المسرحي

تكريم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في العراق

شهادة تقدير عن مسلسل الطير والعاصفة مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون بمصر

شهادة تقدير عن دورها في مسلسل بيت الوالد مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون بمصر

تكريم مهرجان الرواد العرب الأول بمصر

جائزة عن دورها في مسلسل "الدردور" جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون بالكويت

تكريم مهرجان القرين الثقافي 15 بالأردن

جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "ثمن عمري" مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون بمصر

تكريم مهرجان الإعلام العربي بمصر

جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "الفرية" مهرجان فهد الأحمد للدراما التلفزيونية بالكويت

جائزة الدولة التقديرية مهرجان القرين الثقافي بالكويت

تكريم مجلس التعاون الخليجي الجائزة الذهبية عن الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون العاشر بالبحرين

تكريم مهرجان أيام المسرح للشباب الدورة الخامسة بالكويت

درع التميز عمرو موسى بمصر

تكريم مهرجان الخليج السينمائي بالإمارات

تكريم شبكة راديو وتلفزيون العرب بمصر

تكريم مهرجان جوردن أورد في الأردن

تكريم مهرجان وهران السينمائي في الجزائر

تكريم جمعية بيادر السلام النسائية بالكويت

تكريم مهرجان فارس الجودة بدورته الحادية عشرة بالامارات

درع تقدير حفل تكريم رواد الفن الكويتي بالكويت

تكريم تقديرًا لعملها الإنساني مبادرة نفتخر بكم بالبحرين

جائزة التميز الأولى لدول مجلس التعاون بقطر

تكريم كأفضل فنانة دور أول مهرجان أبها

تكريم عن مسيرتها الفنية مهرجان الضيافة بدورته الثانية بالإمارات

تكريم عن مسيرتها الفنية احتفالية دولية لتوزيع جوائز يونارتس قديم وجديد في دورتها الثانية بمصر

جائزة أوسكار الإبداع الفني بمهرجان نجوم الفن والإعلام

تكريم بمهرجان Joy Awards بالسعودية.

https://www.instagram.com/p/DLAne8Mvg8y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLAne8Mvg8y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLAne8Mvg8y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».