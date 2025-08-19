الليل يأتي دائماً Night Always Comes.. تقديم السينما بشكل حقيقي للمُشاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:12 صباحاً - خلال الأيام الماضية، تم طرح أحدث أفلام النجمة الإنجليزية فانيسا كيربي الذي جاء بعنوان "الليل يأتي دائماً" Night Always Comes، والذي جسدت من خلاله شخصية فتاة تسعى لضمان حياة مستقرة لعائلتها ولكنها تواجه العديد من الأزمات والتي تعود بها إلى الماضي.

Night Always Comes.. واقعية تُعبر عما يواجه العديد من الأشخاص

تأتي أحداث فيلممستوحاة من إحدى روايات الكاتب الأمريكي ويلي فلاوتين وكتب السيناريو الخاص بالفيلم الأمريكية سارة كونراد.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "لينيت" التي تُجسد شخصيتها الفنانة فانيسكا كيربي، والتي تسعى لإستقرار حياة عائلتها من خلال تدبير مبلغ من المال لشراء المنزل الذي يعيشون فيه، وتجد أمامها فقط ليلة واحدة لتدبير المال اللازم وفي تلك الليلة تواجه العديد من المخاوف والأزمات التي عاشتها من قبل.

وقد بدأت أحداث الفيلم بنقل صورة واقعية لما يتعرض له العديد من الأشخاص حول العالم لأزمات إقتصادية تجعلهم يواجهون صعوبة في العيش مما خلق لدى المُشاهد إقتراب من أحداث الفيلم، والذي طوال أحداثه يرى ما تعيشه بطلة الفيلم من صراع بداخلها، عليها مواجهته قبل أن تواجه صراع الحياة نفسها.

نجاح فريق عمل الفيلم في تقديم وجبة سينمائية كاملة للجمهور

والمُشاهد لفيلميرى بأن فريق عمل الفيلم وبشكلٍ خاص المُخرج بنيامين كارون في تقديم وجبة سينمائية كاملة للمُشاهد يستمتع بها، حيث نجح طوال مدة الفيلم والتي بلغت ساعة وخمسون دقيقة في الحفاظ على إيقاع الفيلم وجذب إنتباه المُشاهد للأحداث المُتتالية.

كما نجحت النجمة الإنجليزية فانيسا كيربي في تجسيد شخصية "لينيت" بواقعية شديدة جعلت المُشاهد يتعاطف مع شخصيتها ببعض المواقف ويرفض ما تفعله بمواقف أخرى، كما لمع الفنان زاك غوتساغن في تجسيد شخصية شقيقها "كيني" خلال أحداث الفيلم، وقد شارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم جوليا فوكس، جينيفر جيسون لي، وإيلي روث.

ويبقى النجاح الأكبر الذي نجح الفيلم بتحقيقه هو الجمع بين متعة مُشاهدة فيلم سينمائي وأيضًا إثارة العديد من التساؤلات لدى عقل المشاهد حول ما فعلته بطلة الفيلم في ليلتها الإستثنائية والتي قررت في نهايتها ومع بداية يوم جديد أن تبدأ حياة جديدة أيضًا.

