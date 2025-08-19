رحلة سارة فرح من ستار اكاديمي لقرار الاعتزال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:59 مساءً - صدمت الفنانة السورية سارة فرح جمهورها ومحبيها خلال الساعات الماضية عندما أعلنت خبر اعتزالها الفن نهائياً، وذلك بعد مشوار فني امتد لـ 14 عام قدمت خلالهم العديد من الأعمال المميزة التي تنوعت بين الغناء والتمثيل وأحبها الجمهور وتركت من خلالها بصمة قوية لا تنسى في عالم الفن.

اعتزال سارة فرح

أعلنت سارة فرح الخبر لجمهورها عبر مقطع مصور نشرته عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وأكدت أنها غير قادرة على استكمال مسيرتها الفنية على الرغم من النجاحات التي حققتها على مدار السنوات السابقة، وحاولت خلال المقطع أن تفسر لجمهورها ومحبيها الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

أكدت سارة أنها فقدت الشغف لاستكمال مشوارها الفني، وقالت نصاً: "موضوع أني أنا أكمل بالفن، بصراحة أنا ما عندي الشغف وما عندي القدرة أني أكمل لحالي، وإيد لحالها ما بتسقف"، خاصةً وأنها واجهت العديد من الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، مما عطلها عن عيش حياتها بشكلٍ طبيعي كغيرها من الفتيات، موضحه أنها كانت تحلم بالحب وأن تعيش حياة طبيعة مثل أي بنت.

وأشارت أن مرض والدتها في السنوات الأخيرة كان له تأثير كبير أيضاً في اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أنها تشعر وكأن العالم من حولها قد انهار، وذلك لأن أمها هي أقرب شخص لها في حياتها.

قرار اعتزال سابق

أبرز المحطات في مشوارها الفني

اتخذتقرار الاعتزال منذ سنوات وتراجعت عنه بعد فترة قصيرة، وقالت وقتها أن السبب وراء الاعتزال هو أنها لم تشعر خلال هذه المرحلة أن الفن قريب منها أو يعبر عنها، ففضلت أن تأخد قرارها وتبتعد تماماً عن المجال، حتى أنها سافرت لعائلتها في ألمانيا، لكنها عندما وجدت المشروع الفني الذي ترغب في تقديمه قررت البدء من جديد.هي إحدى نجمات برنامج ستار أكاديمي 8 الذي تم عرضه عام 2011، واستطاعت أن تترك بصمتها في هذه النسخة على الرغم من عدم حصولها على اللقب، ومن خلاله انطلقت في عالم الفن لتبدأ بعد هذه التجربة رحلة طويلة مع الغناء بصوتها الطربي الجبلي المميز وقدرتها المميزة في التحكم في أدائها.

سعت سارة بشتى الطرق لتطوير مسيرتها الفنية من خلال أغنيات منفردة تميزت بالعمق والمضمون، لعل أبرزها "الغربة"، و"بعدك عني" التي أبرزت قدراتها الطربية وإحساسها العميق، وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات في سوريا ولبنان.

كان لسارة بصمات مميزة أيضاً في مجال التمثيل، وقدمت أعمال درامية حققت من خلالها نجاح لافت وأثبتت موهبتها الفنية الكبيرة، ومن هذه الأعمال مسلسل "قناديل العشاق" الذي عرض من 8 سنوات، و"عندما تشيخ الذئاب"، ومسلسل "مقامات العشق"، وكان آخر أعمالها مسلسل "الزند: ذئب العاصي" مع النجم تيم حسن، حيث لفتت الأنظار من خلال دور "سناء".

