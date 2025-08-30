بهذه الكلمات.. نجوى كرم ترد من جديد على شائعة طلاقها وهذا ما قالته

نجوى كرم: "يتوقف زواجي مع توقف أنفاسي"

السبب وراء الشائعة

نجوى كرم تحسم الجدل حول شائعة انفصالها

بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج

الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر 🙏🏼

اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي:

انت شريك قلبي شريك عمري 🙏🏼 ورفيق العمر وسنديhttps://t.co/TG83bUfe8Y — Najwa Karam (@najwakaram) August 14, 2025

نجوى كرم تحذر جمهورها من الالتفات للشائعات

في ناس رح يفقعوا من النجاح الكبير يللي حققناه

نحن بقوة الله الأقوى واوعا تخلّوا حدا يلهيكن عن تفوّقاتنا وتميّزنا — Najwa Karam (@najwakaram) August 14, 2025

نجوى كرم تتحدث عن زوجها: "مهم أسمع رأيه دائمًا"

صيف غنائي ناجح لـ نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - بهذه الكلمات ردت الفنانة اللبنانيةعلى الشائعات التي ترددت بالآونة الأخيرة حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني بعد مرور عام واحد على زواجهما؛ حيث وصفت نجوى مازحة من يطلق عليها هذه الشائعات أنهم يحبونها كثيرًا.حلت النجمة نجوى كرم ضيفة الإعلامي محمد قيس في برنامجه "عندي سؤال" المذاع على قناة "المشهد"؛ وخلال الحلقة ردت على الشائعات التي طالتها هي وزوجها في الفترة الأخيرة حول انفصالهما بعد حفلها بقرطاج وذلك بعد مرور عام واحد على زواجهما.حيث قالت نجوى: "مش معقول شو بيحبوني، وقد سُؤالنا من قبل الأحبة اللدودين عن هذا الأمر، وكان جوابنا واحد؛ وهو أنه بيتوقف هذا الزواج عندما يتوقف النفس، فهذا هو الحب الأبدي وشريك عمري وسندي".وقد أضافتموضحة أنها ترى أن السبب وراء تردد مثل هذه الشائعة من وجهة نظرها؛ هى بعد حديثها في حفلها بقرطاج عن المرأة وقوتها في اتخاذ القرار وهو ما فسره البعض أنها انفصلت عن زوجها؛ قائلة: "لما غنيت أغنية "أيا أنا بدك" لأني بعرف بتونس كم تفضل المرأة التونسية التمسك بقوتها".وتابعت نجوى: "وحبيت أقول أن منذ نشأتنا في الصغر بنعرف أن الرجل هو من يتحكم في قرار المرأة عندما يقول أنا أحبك تكمل هي قصة الحب أو أنا أريدك لتكمل قصة الزواج معه، لكن بالنسبة لنا في أغنية "أيا أنا بدك" بنقول أن أنا ممكن أترك أو أكمل وأنا اللي أقرر كل شيء".اطلعوا على نجوى كرم تطرح ألبومها "حالة طوارئ".. عمل فني متكاملولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلق فيهاعلى هذه الشائعات؛ فقد خرجت عن صمتها من قبل مع بداية انتشار الشائعة؛ وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس"؛ قالت خلالها: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج .. الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر .. اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي .. انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي". — Najwa Karam (@najwakaram)كما وجهترسالة أخرى إلى جمهورها؛ دعتهم من خلالها على عدم الالتفات لأي شائعات مغرضة والتي تظهر في أكثر اللحظات نجاحًا بالنسبة لها، حيث كتبت: "في ناس رح يفقعوا من النجاح الكبير يللي حققناه .. نحن بقوة الله الأقوى واوعا تخلّوا حدا يلهيكن عن تفوّقاتنا وتميّزنا". — Najwa Karam (@najwakaram)وخلال حديثها الأول عبر وسائل الإعلام عن زوجها عمر الدهماني قالت نجوى في وقت سابق عبر موقع "ET بالعربي"؛ وذلك خلال كواليس برنامج "Arabs Got Talent"، حيث قالت: " بحب آخد رأيه وبحب لما يقلي ولا غلطة... بوثق برأيه ويهمني".وكانت نجوى قد أعلنت زواجها في 29 يونيو 2024 خلال حفلها في رومانيا، مرتدية فستانًا أبيض قالت إن له قصة خاصة مرتبطة بزفافها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.في سياق آخر تعيش الفنانةحالة من النشاط الفني، حيث أحيت عددًا من الحفلات الغنائية الناجحة ما بين تركيا والأردن وتونس، وكان أحدثها حفلاتها بمهرجان قرطاج، والذي أقيم مساء 9 أغسطس 2025 ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته 59 وبعد غياب للنجمة عن مهرجان قرطاج دام لسنوات.وقد حضر حفلها فئات عمرية متنوعة الذين تفاعلوا معها وهتفوا باسمها وردّدوا أغانيها وصفّقوا لها وتمايلوا على إيقاع أغانيها، مما دفعها للتوجه نحوهم لكي تشاركهم هذا الشعور الجميل، قائلة "زقّف، زقّف".