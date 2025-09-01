رسميًّا: عفراء ساراتش أوغلو شريكة كنان أميرزالي أوغلو في مسلسله الجديد… اقرأ التفاصيل

أعلنت شركة الإنتاج رسميًّا عن انضمام الممثّلة التّركيّة عفراء ساراتش أوغلو إلى الممثّل كنان أميرزالي أوغلو في بطولة مسلسله الجديد، لتشكّل شريكته في هذا العمل الدّراميّ المرتقب.

في أحداث المسلسل، يمثّل كنان شخصيّة طبيب جراح يُدعى دوغان، انفصل عن عائلته ليبني حياة جديدة بعيدًا عنهم، بينما تمثّل عفراء شخصيّة شاغلا، محامية طموح تبدأ عملها في شركة تابعة لعائلة دوغان. وتتصاعد الأحداث حين يقرّر دوغان العودة إلى عائلته بعد سنوات من الخصام لحضور زفاف شقيقته، وهناك يلتقي بشاغلا، لتبدأ سلسلة تطورات تقلب حياته رأسًا على عقب وتدخله في مسار متّس بالصّراعات والأحداث المدمّرة.

علّقت الصّحفيّة بيرسين على فارق العمر بين بطلَي العمل، مؤكّدة أنّه منطقي ضمن القصّة: فشخصيّة المحامية شابّة حديثة التّخرّج، فيما يمثّل كنان شخصيّة طبيب جراح يتولّى مسؤوليّات كبيرة، هذا ما يجعل الفارق مناسبًا من النّاحية الدّراميّة.

ويُذكر أنّ هذا العمل سيجمع عفراء ساراتش أوغلو بالممثّل ديرين بولات للمرّة الثّانية بعد نجاحهما معًا في مسلسل “الطّائر الرّفراف”، هذا ما يزيد من حماسة الجمهور لمتابعة العمل الجديد.