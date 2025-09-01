أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً، بتعيين مولانا إنتصار أحمد عبدالعال أحمد نائباً عاماً لجمهورية السودان.

ووجه سيادته، النيابة العامة والجهات ذات الصلة بالدولة، بوضع القرار موضع التنفيذ.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يصدر قراراً بتعيين مولانا إنتصار أحمد عبدالعال أحمد نائباً عاماً لجمهورية السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.