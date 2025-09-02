وزارة الصحة تنفي وجود أي تلوث كيميائي أو إشعاعي في الخرطوم

حرب السودان ‏وزارة الصحة الاتحادية تنفي تعرض الخرطوم لأي تلوث كيميائي أو إشعاعي، مؤكدة أن القياسات الميدانية والتقارير الطبية لم تسجل أي مؤشرات غير طبيعية، وأن الوضع الصحي مرتبط بتداعيات الحرب والأوبئة الموسمية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

