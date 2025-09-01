قالت منظمة الصحة العالمية: لدينا قافلة في نيالا جاهزة للتحرك فور منحها حق الوصول إلى الفاشر. الاحتياجات الصحية في الفاشر حرجة خاصة بعد نفاد المخزونات الطبية منذ فترة طويلة 260 ألف شخص لا تصلهم المساعدات الإنسانية في مدينة الفاشر الشرق للأخبار – السودان

