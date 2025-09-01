ليلى زاهر تكشف تأثير شخصية هند عليها: شعرت باكتئاب 

ليلى زاهر تكشف كواليس التحضير لشخصية "هند"

"ولد وبنت وشايب" عمل درامي منتظر لـ ليلى أحمد زاهر

استطاعت الفنانة، أن تلفت أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو شخصية " هند" التي تقدمها خلال حكاية تحمل نفس اسم تلك الشخصية، وتأتي ضمن مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو".إلا أن النجاح الكبير الذي حققته ليلى أحمد زاهر من خلال هذه الحكاية كان وراءه مجهود كبير بذلته خلف الكواليس، حتى ينال أداؤها على إعجاب المشاهدين، وهذا ما أكدت عليه في لقاء لها مع كاميرا "ET بالعربي"، إذ قالت إنها درست تفاصيل هذه الشخصية بدقة، حتى تتمكن من تجسيدها بالشكل الصحيح، مكملة: "دخلت جواها أوي".وأشارت، إلى أن صعوبة تقديمها لشخصية "هند" حيث جعلتها تشعر بـ اكتئاب بعض الشيء، لذلك كانت لا تضحك ولا تشعر بالسعادة، ولكن في النهاية كانت سعيدة للغاية بتقديم مثل هذه الشخصية.وتابعت: "شخصية هند كانت صعبة وأثرت عليا، واكتئبت بصراحة شوية، مكنتش أنا مكنتش بضحك ومكنتش مبسوطة".حكاية "هند" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر كل من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحكاية من من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى تشويقي مثيرعلى جانب آخر تشارك الفنانة، في مسلسل آخر بعنوان "ولد وبنت وشايب"، والذي انتهى تصويره مؤخراً ليكون جاهزاً للعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية."ولد وبنت وشايب" هو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions.والمسلسل من بطولة أشرف عبد الباقي انتصار وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.