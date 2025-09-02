من المؤتمر الصحفي لفاعلية فينيسيا إميرسيف 2025: الفنون الغامرة ليست وسيلة للهروب من الواقع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 05:17 مساءً - تم اليوم إنعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بفاعلية قسم "فينيسيا إميرسيف" (Venice Immersive)، بحضور عدد من صُناع السينما العالمية والقائمين على الفاعلية ومن أبرزهم ليز روزنتال المُشرفة على البرنامج.

ليزا روزنتال تؤكد بأننا نعيش في عالم ملئ بقضايا بالغة التعقيد

وكانت قد تحدث المشرفة على فاعلية2025 ليز روزنتال بأن الفنون الرائدة والغامرة- التي تعتمد على مضمون وشكل جديد- ليست وسيلة للهروب من الواقع المادي المليء بالتعقيدات، موضحة بأننا نعيش في عالمٍ مليء بقضايا بالغة التعقيد وأنها تؤمن بأن للفن الجديد الغامر أهمية ومستقبل للجميع وبشكل خاص إذا ساهم في الحياة المادية وأغناها وساعد فيها، وأضافت أما إذا نظرنا إليه فقط كمهربٍ من صعوبات عالمنا، فسنخسر وسيفقد هذا النوع من الفن أهميته.

كما تحدثت ليز روزنتال خلال المؤتمر الصحفي عن الأعمال المُشاركة هذا العام في قسم "فينيسيا إميرسيف" قائلة بأن العديد من الأعمال التي تم عرضها هذا العام تتناول هذا الأمر وترتبط بقضايا العالم اليوم، وذلك أمرٌ بالغ الأهمية، مؤكدة بأن لهذا السبب ستستخدم من الآن فصاعدًا مصطلح "الواقع المُثري" من منظورها حيص أنها تُحب هذا التعبير وتراه مناسبًا للغاية.

وأضافت بأن للتأكيد على ذلك تعتقد بأننا نعيش في عالم مُصطنعٍ بشكلٍ متزايد وأصبح من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع وهذا أمر مقلق للغاية، والتي تصل لدرجة أن مفاهيم مثل التواصل والمجتمع أصبحت مشوشة ومشوّهة، حيث يربط الكثير من الشباب كلمة التواصل بـ "وسائل التواصل الإجتماعي" وهو أمرٌ مُزعجٌ للغاية.

كما أكدت خلال حديثها بأن العمل على هذه الفنون الغامرة والجديدة مُتعةً حقيقية، وأن اختيار المشاركين وتخطيط مُشاركتهم أشبه بلعبة، حيث أنها فرصةٌ حقيقيةٌ لإبراز القوة الإبداعية لهذا الفن والذي شهد تطورًا في جودة السرد، مؤكدة بانهم أرادوا إبراز طبف السرد القصصي والذي يعد جزءًا من السرد السينمائي.

ميشيل ريلهاك يؤكد بأن الفنانون المُغامرون يتم معاملتهم مثل صُناع الأفلام

تفاصيل فاعلية فينيسيا إميرسيف 2025

فيما قال ميشيل ريلهاك خلال المؤتمر الصحفي بأن الفكرة قد تبدو ضربًا من الخيال، ولكن بعد تسع دورات من فينيسيا إميرسيف يُمكن القول بثقة إن الفنون الجديدة والغامرة تحظى بتقدير كبير مثل الأفلام الروائية، مُضيفًا بأن هنا في بينالي سينما يُعامل الفنانون الغامرون بإحترام وإحترافية تمامًا مثل سائر المخرجين وصانعي الأفلام وهو المكان الوحيد الذي يحدث فيه ذلك، مؤكدًا بأن جوائز الأسود التي يتم منحها للفنانين الغامرين هي نفسها التي تُمنح لغيرهم من الفنانين وفي نفس الحفل هو نفسه، مؤكدًا بأنه يعتقد أن هذا دليل ثقة عظيم. — La Biennale di Venezia (@la_Biennale)يُذكر أن هذا العام شهدت فعالية "فينيسيا إميرسيف" بـ مهرجان فينيسيا السينمائي مُشاركة 28 عملًا في المسابقة الرسمية إلى جانب 11 مشروعًا خارج المنافسة، بمشاركة 18 دولة من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، كوريا الجنوبية وكندا.

وتنوعت الأعمال بين تجارب واقع افتراضي، تركيبات متعددة الوسائط، ومشاريع واقع معزز، وتتناول موضوعات شديدة التنوع: من التغير المناخي إلى الهويات الثقافية، مرورًا بالتاريخ الشخصي والجماعي وصولًا إلى القضايا الاجتماعية المعاصرة.

