أحلام تروج لحفلها في جدة: ستكون ليلة ما لها مثيل.. ولن أسمح بتسريب البروفات

أحلام تصل إلى جدة غدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - تحدثت الفنانة، عن حفلها الغنائي المُرتقب، ضمن فاعليات النسخة الحالية من، والمُقرر له يوم الجمعة المُقبل الموافق 12 سبتمبر، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، مؤكدة بقولها: "ليلة ما لها مثيل".وظهرت أحلام، في مقطع فيديو، عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث حمست جمهورها داخل المملكة لحفلها، قائلة: "وبعدين يا جمهوري، ما نبغي حد يغلبنا أبدًا، عاوزة الوطن العربي كله يسمع صوتكم وسقفاتكم وغناكم، ما تتخيلون أنا أد إيه متحمسة لهذا الحفل.. طاير قلبي.. أول ما كلمني محمد من بنش مارك، وقالي عاوزينك في حفل في جدة، قلت له لازم نرتب لها ترتيب عالمي ورائع، اختيارات وأغاني".وأضافت، أنه تُجهز العديد من المفاجآت لجمهورها على مستوى الأغاني والفقرات، حيث ستصل إلى مدينة جدة، غدًا الأربعاء، لتبدأ فورًا البروفات مع الفرقة الموسيقية، مؤكدة أنها لن تسمح بتسريب مقاطع مصورة من البروفات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث قالت: "هبدأ بروفات بمجرد وصولي، ومش هخليها تتسرب، مش هنّزل بروفات.. الناس تسمع الحفل على المسرح.. أنتظركم وأنا مشتاقة لكم.. أشوفكم في جدة".

شروط حضور حفل أحلام في جدة

وكانت الشركة المنظمة، قد كشفت مؤخرًا عن أبرز شروط حضور حفل الفنانةفي جدة، موضحة أنّ فتح الأبواب سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبلة، فيما ينطلق الحفل بعد مرور ساعتين، ولن يُسمح للزوار بالدخول بعد بدء العرض وإغلاق الأبواب، إذ يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وأشارت إلى إمكانية تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت، فضلًا عن الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة وقواعد اللبس العامة حسب لائحة الذوق العام وهذه الضوابط تشمل، ألا تكون الأزياء شفافة أو مطابقة للون الجسم، أو ضيقة بحيث تظهر تفاصيل الجسم، وعدم ارتداء أزياء تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء، أو الذوق العام أو إظهار الوشوم التي تنافي الذوق العام، وكذلك عدم ارتداء أزياء لعبارات أو صور أو أشكال فيها إثارة للعنصرية، أو النعرات، أو الترويج لتعاطي الممنوعات.



