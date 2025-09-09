رسالة مليئة بالأماني.. هكذا هنأت دياموند أبو عبود زوجها هاني عادل بيوم ميلاده

لحظة رومانسية

عمل درامي سابق

وكان آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها الفنانة دياموند أبو عبود هو مسلسل "سراب"، والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "ريما" ، ونجحت بسبب أدائها المتقن في لفت انتباه متابعي العمل إليها بصورة كبيرة، حيث أدخلتهم في حيرة شديدة، فهي المرأة التي تكره زوجها وترفض الإنجاب منه، وفي الوقت نفسه هي الصديقة التي تشعر بغيرة من صديقتها.

"أرزة".. مشاركة سينمائية لـ دياموند أبو عبود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانيةبيوم ميلاد زوجها الفنانبطريقة رومانسية، معبرة عن تمنياتها له بالسعادة والنجاح والفرح في حياته الشخصية والمهنية.ووثقت "دياموند" شعورها الطيب تجاه زوجها الفنان هاني عادل، من خلال منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، قائلة: "كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وفرح وسعادة، بتمنالك عيد سعيد وحياة مليانة سلام جمال خير وامان، ولحظات مرسومة بموسيقى، بألوان واحلام، تعيش وتتنفس من نور وتبقى هاني الحب".وشهد المنشور تفاعلاً واسعاً من النجوم؛ حيث علقت الفنانة هاجر الشرنوبي بتهنئة مرحة: "both Happy Birthday ramzyyyy"، إلى جانب العديد من متابعي دياموند الذين تمنوا للزوجين حياة مليئة بالسعادة والحب."سراب" هو النسخة العربية من المسلسل الأسترالي العالمي "Seven Types of Ambigui"، وتعتمد النسخة المصرية على القصة الأصلية نفسها مع تغيير بعض الخطوط الدرامية، والعمل من بطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، وتأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد.تدور أحداث مسلسل "سراب" حول أب وأم يختفي طفلهما الذي يبلغ السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالماً لكن يبقى الغموض مستمراً حول هوية الشخص الذي قام بعملية الخطف، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء؛ لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأساً على عقب.وعلى صعيد السينما، خطفت الأضواء بفيلم "أرزة"، الذي قدمت فيه دور أم مكافحة تخوض رحلة مليئة بالمشاعر والتحديات مع ابنها المراهق، وحصدت عن هذا الدور جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، وضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم: دياموند أبو عبود، بيتي توتل، مع الموهبة التمثيلية الشابة بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كل من الممثل فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، فؤاد يمين وآخرين، والفيلم من إخراج ميرا شعيب.