تعيين نايف المرشد عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين نايف المرشد عضوا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 مايو الماضي، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14 مايو المقبل، وذلك خلفا للعضو السابق، عمار الخضيري. نتائج اجتماع الجمعية شملت النتائج الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك (شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية، وشركة ديلويت آند توش وشركاهم - محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين، بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاءت الموافقة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابهم.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت كبار التنفيذيين.