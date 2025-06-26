“أمانة جازان” تطرح 3 فرص استثمارية بمدينة جيزان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة جازان

الخليج 365_جازان

طرحت أمانة منطقة جازان 3 فرص استثمارية في مواقع متعددة بمدينة جيزان، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية شملت إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم لإقامة نشاط تجاري سكني بطريق الستين، بمساحة 434,636 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري متعدد الأنشطة في حي النعيم بمخطط الأنوار، بمساحة 776,384 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة خلف سابتكو بحي السويس، بمساحة 142,254 مترًا مربعًا.

وأشارت الأمانة إلى أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار خطتها الطموحة لتعزيز فرص الاستثمار وفق إستراتيجياتها المستقبلية، الهادفة لرفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين، وزيادة جاذبية الاستثمارات، كما تسعى الأمانة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، داعيةً الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة، والتقديم عليها عبر الدخول إلى بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

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