شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تتخطى 100 ألف جنيه بأسعار نيسان “سنترا” موديل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "نيسان مصر" الوكيل المحلى للعلامة اليابانية "نيسان" عن تخفيض أسعار "سنترا" موديل 2026، بانخفاض تخطي الـ100 ألف جنيه تحديدا بلغ 111 ألف جنيه لتسجل سعر 888 ألف جنيه، خلال شهر يوليو الحالى.

وعن أبرز مواصفات السيارة " سنترا " موديل 2026 فهي تنتمي لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة قدرها 118 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.