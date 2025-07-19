الاقتصاد

سعر الذهب اليوم مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا

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سعر الذهب اليوم مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سمير

الجمعة، 18 يوليو 2025 11:00 م

 

أسعار الذهب اليوم في مصر :
 

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها


- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه
 

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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