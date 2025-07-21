شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار جنيه.. نتائج البورصة المصرية بعد إغلاقات اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات البورصة المصرية

نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية التعاملات نحو (17) مليار جنيه.ليبلغ مستوى (2.409) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (7.2) مليارات جنيه.أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5.7) مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.74%) ليصل إلى مستوى (34071) نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (1.68%) ليبلغ (10298.03) نقطة.وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (1.5%) ليصل إلى (13937.27) نقطة.