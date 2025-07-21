شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز الصناعي يسجل ارتفاعًا 0.06% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الإثنين.وجاء هذا في مستهل أسبوع حافل بالأرباح من شركات التكنولوجيا العملاقة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي (26.2) نقطة أي (0.06 بالمئة) عند الفتح إلى (44368.4) نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (7.9) نقاط أي (0.13) بالمئة إلى (6304.74) نقاط.كما زاد المؤشر ناسداك المجمع (64.7) نقطة أو (0.31) بالمئة إلى (20960.33) نقطة.