شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. ارتفاع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1.2% والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أكثر من واحد بالمئة مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.ويأتي هذا وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة، التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.2) بالمئة إلى (3390.79) دولارًا للأوقية (الأونصة).وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.3) بالمئة إلى (3402.40) دولار للأوقية.وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.8) بالمئة إلى (38.86) دولارًا للأوقية.وصعد البلاتين (2.2) بالمئة إلى (1453.17) دولارًا وزاد البلاديوم (3.5) بالمئة إلى (1284.46) دولارًا.