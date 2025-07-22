الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار فى البنك 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سعر 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.20 جنيه للشراء.
49.30 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا