تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بمنتصف تعاملات البنوك

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، في منتصف التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.28 جنيه للشراء.

57.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.24 جنيه للشراء.

57.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.24 جنيه للشراء.

57.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.22 جنيه للشراء.

57.4 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.24 جنيه للشراء.

57.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.50 جنيه للشراء.

57.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.24 جنيه للشراء.

57.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.40 جنيه للشراء.

57.62 جنيه للبيع.