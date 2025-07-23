شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات فودافون إلى طبيعتها وتعويض العملاء المتأثرين والان مع تفاصيل الخبر

عادت خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة عبر شبكة فودافون إلى طبيعتها، بعد تأثر الخدمة في بعض المناطق مساء أمس، وأثر على عدد كبير من المستخدمين في إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت.

وتعتزم فودافون تعويض العملاء الذين تأثروا بالخدمة من خلال منح مزايا مجانية، في خطوة تستهدف الحفاظ على رضا العملاء وتقديراً لظروف الانقطاع المؤقت.

وكانت الشبكة قد تعرضت لضغط مفاجئ مساء أمس، تسبب في اضطراب محدود في جودة الخدمة بعدد من المناطق، قبل أن تتدخل الفرق الفنية وتتعامل مع الموقف بسرعة، حيث جرى احتواء الخلل واستعادة الخدمة تدريجياً خلال وقت وجيز.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات والبيانات، ما يفرض تحديات مستمرة على الشبكات، ويستدعي استجابة تقنية سريعة لضمان استقرار الخدمة وكفاءتها.