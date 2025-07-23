شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.3% اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 10983 نقطة، وبتداولات بلغت 5.3 مليار ريال.

وبحسب موقع "تداول السعودية" بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 564.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 8.9 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 207 شركات ارتفعت أسهم 207 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 46، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأندية للرياضة، ومسك، وشمس، واتحاد اتصالات، ومعدنية، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات، سيكو السعودية ريت، والعبيكان للزجاج، وعزم، وسلامة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 26778 نقطة، وبتداولات بلغت 27.2 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.1 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.