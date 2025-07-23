شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيكس»: بيع مبنى تجاري مملوك لشركة تابعة بـ41.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي عقدا مع شركة لامينا المحدودة، لبيع مبنى يخص إحدى الشركات التابعة لـ"أرتيكس"، "الشركة الوطنية للغزل".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بيع المبنى لا يؤثر على الأعمال التشغيلية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 41.3 مليون ريال، غير شاملة الرسوم والضرائب إن وجدت والتنازل عن الأرض المستأجرة المقام عليها كجزء من استراتيجية الشركة المخطط لها.
وأوضحت أن سبب البيع: تنفيذ خطة الشركة الإستراتيجية وتحقيق عوائد من خلال الاستفادة المثلى من الأصول غير المستخدمة.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي بتحقيق عوائد وتدفقات نقدية بقيمة 38,698,000 ريال.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل، في العمليات التشغيلية والاستثمارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بيع المبنى لا يؤثر على الأعمال التشغيلية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 41.3 مليون ريال، غير شاملة الرسوم والضرائب إن وجدت والتنازل عن الأرض المستأجرة المقام عليها كجزء من استراتيجية الشركة المخطط لها.
وأوضحت أن سبب البيع: تنفيذ خطة الشركة الإستراتيجية وتحقيق عوائد من خلال الاستفادة المثلى من الأصول غير المستخدمة.
وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي بتحقيق عوائد وتدفقات نقدية بقيمة 38,698,000 ريال.
ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل، في العمليات التشغيلية والاستثمارات.