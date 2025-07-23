شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 10 ملايين ريال أرباح على مساهمي «أبو معطي» عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن تاريخ الأحقية: 1447-03-09 الموافق 2025-09-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-23 الموافق 2025-09-15. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5%.وأضافت أن تاريخ الأحقية: 1447-03-09 الموافق 2025-09-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-23 الموافق 2025-09-15.