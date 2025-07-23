شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء والتسويق» ترفع رأس مال شركة تابعة إلى 300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.