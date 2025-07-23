الاقتصاد

«الوطنية للبناء والتسويق» ترفع رأس مال شركة تابعة إلى 300 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الوطنية للبناء والتسويق» ترفع رأس مال شركة تابعة إلى 300 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن زيادة راس مال شركتها التابعة "شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته" من 180 مليون ريال الى 300 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 180 مليون سهم عادي إلى 300 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الأربعاء، إنه تمت تغطية الزيادة في راس المال والبالغة 120 مليون ريال من حساب جاري المساهمين.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط النمو والتوسع لشركتها التابعة، مما يعزز من مركزها المالي، وينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية الموحدة للشركة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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