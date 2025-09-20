البرازيلي بونفيم يفوز بالميدالية الذهبية في سباق المشي ببطولة العالم لألعاب القوى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كايو بونفيم يفوز بذهبية سباق المشي في بطولة العالم لألعاب القوى

في يوم مليء بالإثارة والتحديات، تمكن الرياضي البرازيلي كايو بونفيم من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترًا للرجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تُقام حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.

بعد تحديات شديدة ومنافسة قوية، استطاع بونفيم قطع مسافة السباق في ساعة و(18) دقيقة و(35) ثانية، متفوقًا على الصيني تشاوزهاو وانج الذي حل في المركز الثاني، والإسباني بول ماكجراث الذي جاء في المركز الثالث.

هذا الإنجاز الرائع يعكس العزيمة والتفاني الذي يبذله الرياضيون لتحقيق أهدافهم، ويبرز قدرة بونفيم على التحكم في نفسه والتفوق على أقوى المنافسين في سباقات القوى. تهانينا للبطل البرازيلي على هذا الإنجاز المذهل والمستحق.